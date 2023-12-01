Cybertruck'ın Teslimat Etkinliği Gerçekleşti: Drag Yarışında Porsche 911'i Geçti!

Tesla, uzun zamandır beklenen Cybertruck'ı ilk müşterilerine Austin, Teksas'ta düzenlenen bir etkinlikte, ilk tanıtımının üzerinden tam dört yıl sonra teslim etti.

Fiyatı 60,990 dolar olan ve 400 km menzile sahip arkadan itişli versiyon 2025 yılına kadar yeniden satışa sunulmayacak.

"Cyberbeast" olarak adlandırılan çift motorlu ve üç motorlu versiyonlar ise sırasıyla 79,990 dolar ve 99,990 dolar'dan başlayan fiyatlarla 2024'te satışa sunulacak.

Elon Musk, tipik Tesla lansmanlarına kıyasla daha kısa olan ilk teslimat etkinliğinde bir dizi yeni ayrıntı sundu.

Cyberbeast Modeli Porsche 911'i Geçebiliyor

Cybertruck ile Porsche 911 drag yarışı 🏁



Şartlar eşit olsun diye Cybertruck'a bir tane Porsche 911 yüklemişler 😅pic.twitter.com/C01qQ1aC13 — Tamindir.com (@Tamindir) December 1, 2023

Örneğin Cybertruck'ın Cyberbeast modeli, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,6 saniyede çıkabiliyor ve hızını göstermek adına gerçekleştirilen kalkış yarısında Cyberbeast'in arkasında bir adet Porsche 911 yüklüyken bile Porsche 911'i geçmeyi başarabiliyor.

Bunun yanı sıra daha önceki lansmanda da gösterildiği gibi gövde kurşun geçirmiyor ve otomobil 5 tona kadar yük çekebiliyor.

Peki siz Cybertruck ve üst segmenti Cyberbeast hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.