Togg Elektrikli Otomobil Fiyatlarında Yeni Düzenleme: 1 Aralık'tan İtibaren Geçerli Olacak!

Togg, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, 1 Aralık itibarıyla geçerli olacak şekilde yerli elektrikli otomobil Togg'un fiyatlarında güncelleme yaptığını duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte, Togg T10X modelinin en uygun paketi 1 milyon 430 bin TL olarak revize edildi.

Firma yetkilileri, uluslararası tedarik zincirindeki sorunlar ve yerel finansal gelişmelerin, yerli otomobil üreticilerini de etkilediğini belirtti. Bu durumun beraberinde fiyatların düzenlenmesine neden olduğunu ifade etti.

Yeni Fiyatlandırma Detayları Şu Şekilde:

V1 RWD Standart Menzil: 1.430.000 ₺

V2 RWD Standart Menzil: 1.550.000 ₺

V2 RWD Uzun Menzil: 1.820.000 ₺

Bununla birlikte, araçlara sunulan ek paketlerde de fiyat güncellemesi yapıldı ve detaylar şu şekilde açıklandı:

Lansman Özel Paketi (V1/V2): 25.000 ₺ / 40.000 ₺

Panoramik Cam Tavan (V1/V2): 30.000 ₺

Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 30.000₺

Firma yetkilileri, bu fiyat güncellemesinin, otomotiv sektöründeki genel fiyat artış eğilimine paralel olduğunu ve yeni alım planları olan tüketiciler için önemli bir nokta olduğunu vurguladı.