Dağ 3 Filmi Geliyor! Çekimlerin Ne Zaman Başlayacağı Açıklandı

Dağ serisinin ilk filmi 2012 yılında, ikinci filmi ise 2016 yılında vizyona girdi. Aradan geçen uzun yılların ardından üçüncü film ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme ile birlikte Dağ 3 filminin çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Dağ 3'ün Çekimleri Ne Zaman Başlayacak?

Uzun bir süredir "Dağ 3 filmi ne zaman çıkacak" sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Günaydın isimli YouTube kanalına konuk olan Ufuk Bayraktar, Dağ serisinin yeni filmine dair önemli bir bilgi paylaştı. Bayraktar, nisan ayının başında veya sonunda çekimlere başlanacağını açıkladı.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar'ın üstlendiği yeni filmin oyuncu kadrosunda hangi isimlerin olacağı henüz bilinmiyor. İkinci filmin oyuncuları arasında Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe, Emir Benderlioğlu, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Ahmet Pınar ve daha pek çok isim yer almıştı.

Dağ 3 Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Dağ 3 filminin çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak çekimlerin nisan ayında başlayacağını göz önünde bulundurduğumuzda 2025 yılının sonunda veya 2026 yılının başlarında vizyona girebilir.