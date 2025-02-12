Mezarlık Dizisi 2. Sezon Ne Zaman? (Video)

Mezarlık 2. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, Birce Akalay'ın popüler dizisinin ilk sezonunu bitren izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Netflix tarafından yapılan duyuru ile birlikte Mezarlık yeni sezon tarihi belli oldu.

2022 yılında Netflix üzerinden yayınlanmaya başlayan dizi, ilk bölümüyle beraber çok beğenilerek en iyi polisiye diziler arasında yerini aldı. Peki, Mezarlık dizisinin yeni sezon bölümleri ne zaman çıkacak?

Mezarlık Dizisi 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Gizem, gerilim ve dram türlerindeki Mezarlık dizisinin 2. sezon bölümleri 27 Şubat 2025 tarihinde yayınlanacak. Yeni sezonun kaç bölümden oluşacağı henüz açıklanmadı ancak ilk sezonda dört bölüme yer verilmişti.

Mezarlık Dizisi 2. Sezon Fragmanı

Mezarlık Dizisi Konusu

Kadın cinayetlerine odaklanan ekibi yöneten Komiser Önem'in hikâyesini konu alıyor. Dizide Önem karakterini Birce Akalay canlandırıyor.

Mezarlık Dizisi Oyuncuları