Daha Fazla Xbox Oyununun PS5'e Geleceği Söylentileri Doğru mu?

Insider, oyun severlere önümüzdeki günlerde PS5'e daha fazla eski Xbox özel oyununun gelebileceği müjdesini verdi.

ResetEra forumlarında NateDrake'in WindowsCentral'daki Xbox makalesi hakkında yaptığı açıklamalar, bu yılın sonlarında Starfield dışında daha fazla Xbox oyununun Sony konsoluna gelebileceği yönünde.

İçeriden sızdırılan bilgilere göre, Starfield'ın tam sürümü 2025'in sonlarında PS5'e çıkabilir. Ayrıca, NateDrake'e göre, bu yılın sonunda Starfield ile birlikte PS5'e diğer oyunların da gelebileceği belirtiliyor.

PlayStation 5 Kullanıcıları, Yakında Xbox Oyunlarını Oynayabilecek mi?

Bugün erken saatlerde paylaşılan gönderilere göre NateDrake, "Sony'nin konsoluna başka oyunların da geleceğini duyduğunu ancak hangi oyunların ne zaman yayınlanacağından tam olarak emin olmadığını" belirtti. Ayrıca, bu yılın tatil sezonunda yeni oyunlar olabileceğini, ancak çıkış tarihlerini doğrulamak için çalıştıklarını söyledi.

Geçen ay The Verge'den Tom Warren, Sea of Thieves PS5 sürümünün Microsoft için diğer oyunların rakip platformlara çıkıp çıkmayacağı konusunda önemli bir test olduğunu ifade etti.

Ayrıca bu ayın başlarında Warren, Microsoft'un hala Ninja Theory'nin yakında çıkacak olan Hellblade 2'nin Sony konsoluna da taşınıp taşınmayacağını değerlendirdiğini belirtti. İlginç bir şekilde, bu yılın Şubat ayında Warren, Microsoft'un Gears of War ve DOOM gibi diğer popüler Xbox amiral gemisi serilerini rakip platformlara getirmeyi düşündüğünü de iddia etmişti.

Bu haberler, PlayStation topluluklarını heyecanlandırırken, resmi açıklamalar gelene kadar net bir durum söz konusu değil. Ancak, oyuncuların farklı platformlarda oynamak istedikleri oyunları görebilecekleri umuduyla, endüstri içindeki gelişmeler yakından takip ediliyor.