Xbox Series X ve PS5: Teraflops (TFLOPs) Nedir?

Teraflops / TFLOPs Nedir? - Söz konusu şey yeni nesil oyun konsolları olduğunda herkesin konuşmak istediği tek şey, grafik işlemcilerin gücü olarak öne çıkıyor. Grafik işlem gücündeki artışın en önemli faktörlerinden birisi olan teraflops ise, bu hikayenin ana kahramanı olabilir. Peki ama tüm bu yaygaranın arkasında ne var?

Ön bir başlangıç olması adına yeni nesil oyun konsollarından Series X'te 12,1 TFLOPs kapasitesinde, PlayStation 5'te ise 10,28 TFLOPs kapasitesinde bir grafik işlemci yer alıyor. Bu, çoğu durumda bilgisayarlarda yer alan grafik işlemciler ile kıyaslamaya açıktır ve bazı durumlarda onlardan iyidir.

Flops Nedir?

FLOPS, kısa bir şekilde saniyede kayan nokta işlemleri anlamına gelir. Örneğin bir teraflop dediğimizde bir grafik işlemcinin, bir saniyede bir trilyon kayan nokta işleme kapasitesinin olduğunu anlarız.

Kayan Nokta Aritmetiği, oyun geliştirirken sayıları sıkıştırmanın yaygın yollarından birisidir. Bu noktada daha fazla kafa karışıklığına yer vermemek adına kayan nokta işlemlerinin, bilgisayarların geniş bir sayı aralığında daha verimli çalışmasını sağladığını belirtelim.

Teraflops Nedir?

Oyunlar tonlarca veriyi işlemelidir ve bu nedenle flops, önemli bir kriterdir. Bir grafik işlemci ne kadar çok flop yaparsa, veriler o kadar hızlı işlenebilir ve oyunu çalıştırmak için o kadar fazla bilgi işleme gücü sunulmuş olur.

Sega Dreamcast (1999) 1,4 Gigaflops'a sahipti. Yani saniyede 1,4 milyar kayan nokta işlemini işleyebiliyordu. Xbox (2002) 20 Gigaflops'a sahipti. PlayStation 3 (2006) 230,4 Gigaflops ile sınırların üstüne çıkmıştı.

Her yeni oyun konsolu, büyük ölçüde artan grafik bilgi işleme gücü sayesinde öncekinden önemli ölçüde daha iyi hale geldi.

TFLOPs Ne Kadar Önemlidir?

Temel olarak baktığımızda iki nesil arasındaki kıyaslamada TFLOPs'tan yararlanmak doğrudur ancak iki yeni nesil grafik işlemciyi kıyaslarken tek başına TFLOPs'a bakmak her zaman doğru olmayacaktır. Burada ana işlemcinin özellikleri, bellek miktarı ve teknolojisi ve hatta yazılım gibi diğer tüm detaylar da fark yaratacaktır.

Yine de diğer tüm detayları da göz önüne aldığımızda gördüğümüz şey, hem Series X'inhem de PS5'in piyasadaki çoğu oyuncu bilgisayarına nazaran daha iyi performans sunacağıdır.

Her iki model de sekiz çekirdekli, on altı iş parçacıklı işlemcilerle kutudan çıkıyor. Ayrıca her ikisinde de NVMe SSD yer alıyor ve bu da daha hızlı yükleme süreleri ile iyileştirilmiş yanıt süreleri anlamına geliyor. Ayrıca konsolların etkileyici sayıda bilgi işlem birimine sahip olduklarını görüyoruz. Series X 1.825 GHz'te 52 CU ve PS5 2.23 GHz'te 36 CU ile gelir. Karşılaştırma yapabilmeniz adına Radeon 5700 XT 1.6 GHz'te 40 CU ile kutudan çıkıyor.

Kısaca söylemek gerekirse Teraflops, dikkat etmeniz gereken tek teknik detay değildir. Bununla birlikte size bir konsolun grafik gücünün geçmiş ve şimdiki diğer donanımlara karşı nasıl ölçüleceğine yönelik genel bir fikir sunacaktır.