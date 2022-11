Daha Önce Yasaklanan Twitter Hesapları Geri Açılıyor!

Elon Musk, Twitter topluluğuna yeni ve potansiyel olarak tehlikeli kabul edebileceğimiz sorular sormaya devam ediyor. Daha önce Donald Trump'ın yasağının kaldırıp kaldırılmaması için bir Twitter anketi düzenleyen ve sonucun kaldırılması yönünde çıkmasının ardından yasağın kaldırılacağını açıklayan Musk'ın şimdiki planı çok daha büyük.

Bugün Twitter'ın yeni sahibi, daha önce yasaklanan tüm hesapların platformdan toplu olarak yasaklarının kaldırılıp kaldırılmaması hakkında bir anket başlattı. Musk, buna yalnızca "kuralları çiğnememeleri veya spam yapmamaları koşuluyla" izin verileceğini belirtmiş olsa da, bu anketin sonucuna göre önceki yönetimin platformdaki bir dizi topluluk kuralını çiğnediğini düşündüğü bir ton hesap geri getirilmiş olacak.

Musk, yasaklanan hesapları geri getirmeyi bir "genel af" olarak tanımlıyor.

Bu haberi yazmış olduğumuz esnada anket şimdiden neredeyse iki milyon oy aldı ve ankete katılan Twitter kullanıcılarının neredeyse %72'si evet oyu verdi.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?