Daha Ucuz Tesla Model Y Türkiye'ye Geldi: Diğer Versiyonlara da Dev İndirim Yapıldı!
Tesla Model Y'nin daha uygun fiyatlı bir versiyonu Türkiye'ye geldi ve ön siparişe açıldı. Tüm Model Y'lerin fiyatında büyük bir indirim yapıldı. İşte detaylar!
Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada en sevilen Model Y'si ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.
Dün, Togg'un daha ucuz bir versiyonunun yakında satışa çıkacağı bilgisinden sonra, gece saatlerinde Tesla Model Y'nin de daha ucuz versiyonunun Türkiye'ye geldiği duyuruldu.
Dün saat 03:00 itibariyle duyurulan ucuz Tesla Model Y için ön siparişler de açılmış durumda. Artık çift motorlu 4 çeker Model Y için 3 milyon TL vermek tarih oluyor.
Uygun Fiyatlı Model Y Satışı Başlıyor
2023 yılında Türkiye pazarına giriş yaptığı gibi 4 ay içerisinde satış rekoru kırmıştı. Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre Tesla Model Y, geçtiğimiz seneyi 12.150 adet satış gerçekleştirerek kapattı.
Tesla Model Y, Türkiye'deki birinci yılını doldurduktan sonra %10 ÖTV ile arkadan çekişli versiyonunu ön siparişe açtı. Şu an 3 farklı seçenekle ön siparişi verilen Model Y'lerin teslimatı ise tahmini olarak Haziran-Temmuz ayları arasında gerçekleşecek.
Tesla Fiyat Listesi - 2024
Tesla fiyat listesi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla tarafından piyasaya sürülen otomobilerin ne kadar ücrete satıldığı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.
Ucuz Model Y Özellikleri ve Fiyatı
- Arkadan itişli
- Bataryası 55-60 kW
- 455 km'lik menzil
- lityum demir fosfat batarya (yeni batarya teknolojisi)
- Isı pompası
1.353.160 TL'ye satışa çıkan arkadan itişli yeni ve daha ucuz Model Y ile birlikte Tesla'nın diğer modellerinin fiyatı da aynı oranda düşürüldü. Artık en pahalı Model Y fiyatı 1.731.840 TL'den satılıyor.
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