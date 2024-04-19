Daha Ucuz Tesla Model Y Türkiye'ye Geldi: Diğer Versiyonlara da Dev İndirim Yapıldı!

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada en sevilen Model Y'si ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

Dün, Togg'un daha ucuz bir versiyonunun yakında satışa çıkacağı bilgisinden sonra, gece saatlerinde Tesla Model Y'nin de daha ucuz versiyonunun Türkiye'ye geldiği duyuruldu.

Dün saat 03:00 itibariyle duyurulan ucuz Tesla Model Y için ön siparişler de açılmış durumda. Artık çift motorlu 4 çeker Model Y için 3 milyon TL vermek tarih oluyor.

Uygun Fiyatlı Model Y Satışı Başlıyor

2023 yılında Türkiye pazarına giriş yaptığı gibi 4 ay içerisinde satış rekoru kırmıştı. Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre Tesla Model Y, geçtiğimiz seneyi 12.150 adet satış gerçekleştirerek kapattı.

Tesla Model Y, Türkiye'deki birinci yılını doldurduktan sonra %10 ÖTV ile arkadan çekişli versiyonunu ön siparişe açtı. Şu an 3 farklı seçenekle ön siparişi verilen Model Y'lerin teslimatı ise tahmini olarak Haziran-Temmuz ayları arasında gerçekleşecek.

Ucuz Model Y Özellikleri ve Fiyatı

Arkadan itişli

Bataryası 55-60 kW

455 km'lik menzil

lityum demir fosfat batarya (yeni batarya teknolojisi)

Isı pompası

1.353.160 TL'ye satışa çıkan arkadan itişli yeni ve daha ucuz Model Y ile birlikte Tesla'nın diğer modellerinin fiyatı da aynı oranda düşürüldü. Artık en pahalı Model Y fiyatı 1.731.840 TL'den satılıyor.