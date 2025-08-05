Daha Ucuzu Olmayacak: BYD'den Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV!

Uygun fiyatlı elektrikli otomobil modelleri ile bilinen BYD yeni uygun fiyatlı modeli ile gündeme geldi. Gelen bilgilere göre fiyatı 1 milyon TL'nin altında kalması beklenen yeni model bir elektrikli SUV olacak. Peki BYD'nin yeni modeli tüketicilere neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

BYD Yuan UP Sadece 10.400 Dolara Satışta: Türkiye Fiyatı Ne Olur?

Çin merkezli otomotiv devi BYD fiyat-performans dengesini altüst edecek yeni elektrikli SUV modelini tanıttı. Kompakt SUV segmentindeki Yuan UP’ın yeni versiyonu yalnızca 10 bin 400 dolarlık fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti. Üstelik araç tasarım olarak üst paketlerle aynı çizgiyi koruyor.

Yeni versiyonun kalbinde 94 beygir gücünde ve 180 Nm tork üreten bir elektrik motoru yer alıyor. Bu ünite aracı 0’dan 100 km/s hıza 12 saniyede ulaştırabiliyor. Giriş seviyesindeki Yuan UP performanstan çok şehir içi konforuna odaklanan bir çözüm sunuyor.

Aracın batarya tarafında ise 32 kWh kapasiteli bir ünite tercih edilmiş. Bu batarya WLTP standartlarına göre 301 kilometrelik menzil sağlıyor. Ayrıca hızlı şarj desteği de bulunuyor. Otomobil yalnızca 30 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşıyor.

Yeni versiyon dış tasarım ve iç mekan açısından diğer Yuan UP modelleriyle aynı. Ancak maliyeti düşürmek için bazı özellikler çıkarılmış örneğin panoramik cam tavan ve yarı otonom sürüş sistemi gibi gelişmiş opsiyonlar bu versiyonda yer almıyor.

Yuan UP’ın bu giriş seviyesi versiyonunun Türkiye’de Atto 2 ismiyle satışa çıkması bekleniyor. 10 bin 400 dolarlık fiyat, bugünkü kurla yaklaşık 424 bin TL'ye denk geliyor. Ancak ÖTV, KDV ve gümrük vergileri gibi kalemler eklendiğinde Türkiye fiyatının yaklaşık olarak 800 bin TL ile 1 milyon TL bandında kalacağı öngörülüyor.

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