Daha Uygunu Yok! BİM Uygun Fiyata S21 FE ve Insta360 Satıyor!

Türkiye'nin uygun fiyatlı zincir marketlerinden BİM teknoloji tutkunlarına güzel bir haberle geldi. 4 Temmuz itibariyle satışa sunacağı sınırlı sayıdaki Insta360 X3 Aksiyon Kamerası, Samsung Galaxy S21 FE ve dahasını uygun fiyatla tüketicilerle buluşturacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

BİM 4 Temmuz'da Insta360 X3 ve Galaxy S21 FE Satacak!

BİM 4 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla teknoloji tutkunlarını cezbeden yepyeni ürünlerle raflarını dolduruyor. Özellikle aksiyon kamerası ve akıllı telefon arayışında olan kullanıcılar için dikkat çeken iki ürün bu haftaki katalogda öne çıkıyor: Insta360 X3 ve Samsung Galaxy S21 FE.

360 derecelik kayıt teknolojisiyle tanınan Insta360 markasının X3 modeli bu haftanın en dikkat çeken ürünü. 5.7K çözünürlükte 360 derece video çekebilen kamera 4K 30fps düz kayıt, 48 MP normal ve 72 MP 360 derece fotoğraf, 2.3 inçlik dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı ve 80 dakikalık kesintisiz kullanım süresiyle geliyor. Ürünün fiyatı ise 14 bin 500 TL olarak belirlenmiş. Bu model özellikle motosiklet kullanıcıları ve içerik üreticileri için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İkinci nesil Galaxy S21 FE modeli de bu hafta BİM’de satışa çıkıyor. Snapdragon 888 işlemci, 6.4 inç Super AMOLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı gibi özelliklerle gelen cihazda 32 MP ön kamera ve 12+12+8 MP üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. 4 bin 500 mAh bataryasıyla günlük kullanımda yeterli bir performans sunan modelin fiyatı ise 15 bin 990 TL.

Katalogda yer alan diğer teknoloji ürünleri de bütçe dostu ve günlük ihtiyaçlara hitap ediyor:

LG 4K UHD 50 inç TV – 12 bin 999 TL

TCL 43 inç FHD Android Smart TV – 11 bin 750 TL

Keysmart Dikey Şarjlı Süpürge – 1590 TL

House Pratik Masaüstü Vantilatör – 279 TL

BLAUPUNKT Kablosuz Bluetooth Hoparlör – 649 TL

CHOPPY Doğrayıcı – 1250 TL

T-Helper Saç Kurutma Makinesi – 749 TL

House Şarjlı Sinek Öldürücü Raket – 249 TL

Keysmart Kişisel Blender & Termos Seti – 1490 TL

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...