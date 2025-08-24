Daha Yükseğe Çıkanı Yok: Bayraktar TB2T-AI Rekor Kırdı!

Türkiye'nin savunma sanayi projeleri arasında insansız hava araçları büyük bir önem arz etmekte. Bu kapsamda Baykar, TUSAŞ, Havelsan gibi büyük ve yerli savunma sanayi şirketleri bu alandaki yatırımlarını sürekli olarak arttırıyorlar. Bu kapsamda geliştirilen Bayraktar TB2T-AI SİHA kendi sınıfında büyük bir başarıya imza attı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Bayraktar TB2T-AI 40 Bin 23 Feet İrtifaya Ulaştı!

Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı projelerinden Bayraktar TB2T-AI yeni bir test uçuşunda önemli bir sonuca ulaştı. Baykar’ın geliştirdiği araç yapılan denemede 40 bin 23 feet (yaklaşık 12,2 kilometre) irtifaya çıkarak kendi sınıfında rekor seviyeyi gördü. Açıklama Baykar Teknik tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Bayraktar TB2 ailesi daha önce de farklı denemelerde yüksek irtifalara çıkmıştı. 2025 yılının başlarında gerçekleştirilen bir uçuşta Bayraktar TB2T-AI, 37 bin 96 feet seviyesine ulaşmıştı. Ondan önceki testlerden birinde ise araç 30 bin 318 feet irtifayı görmüştü. Son kaydedilen 40 bin 23 feet değeri önceki rakamların üzerinde gerçekleşerek platformun uçuş performansındaki ilerlemeyi ortaya koydu.

Bayraktar TB2T-AI, standart TB2 platformunun geliştirilmiş bir türevi olarak tasarlandı. Bu modelde özellikle motor, kontrol sistemleri ve görev planlama altyapısı üzerinde değişiklikler yapıldı. Aracın en önemli farklarından biri turbo motor kullanması. Bu sayede daha yüksek irtifa performansı elde ediliyor. Ayrıca TB2T-AI 24 saatten uzun havada kalış süresine sahip.

Sistemde kullanılan yapay zekâ destekli otonom görev planlama teknolojileri uçağın rota belirleme, hedef tanıma ve görev optimizasyonu gibi işlevleri daha gelişmiş bir şekilde yerine getirmesine olanak tanıyor. Sensör tarafında ise elektro-optik ve kızılötesi kameraların yanı sıra lazer işaretleyici bulunuyor. Bu donanımlar keşif ve gözetleme faaliyetlerinde etkinlik sağlıyor.

Bayraktar TB2T-AI yerli üretim akıllı mühimmatlar olan MAM-L ve MAM-C ile uyumlu çalışıyor. Bu özellik aracın yalnızca gözetleme değil aynı zamanda taarruz görevlerinde de kullanılmasına imkân tanıyor. Haberleşme sistemlerinde ise daha güvenli ve uzun menzilli bağlantı altyapısı tercih edilmiş durumda. Bu sayede araç farklı coğrafyalarda ve geniş operasyon sahalarında görev yapabiliyor.

Sonuç kısmına geldiğimizdeyse 40 bin 23 feet irtifa değeri ile daha önceki rekorların da üzerine çıkan bu sonuç aracın teknik gelişim sürecinin geldiği noktayı gösteriyor. Testin ardından TB2T-AI’nın irtifa kabiliyeti kendi sınıfında ulaşılan yeni rekor değer olarak kaydedildi.