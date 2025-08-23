Sakın Kaçırmayın: Türk Donanması İstanbul Boğazı'ndan Geçiş Yapacak!

Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Donanması'nın sahip olduğu teknoloji ve yenilikleri göstermek amacıyla İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmayı planladı. Gösteri Teknofest etkinliği kapsamında yapılacak. Peki Türk Donanması ne zaman İstanbul Boğazı'nda seyir geçişi yapacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türk Donanması 8 Gemi ve 1 Denizaltıyla İstanbul Boğazı’ndan Geçiş Yapacak!

Türk Deniz Kuvvetleri önümüzdeki günlerde İstanbul Boğazı’nda dikkat çekici bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek gösteride donanma unsurları Boğaz’dan toplu geçiş yaparak milli gücün ve denizcilik kültürünün bir kez daha altını çizecek.

🔴 Türk Donanması yarın 8 gemi ve 1 denizaltıyla İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. pic.twitter.com/TCtTVs5FCA — Conflict (@ConflictTR) August 23, 2025

Edinilen bilgilere göre 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 15.30’da Türk donanmasına ait 8 gemi ve 1 denizaltı İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. “Mavi Vatan” konsepti çerçevesinde gerçekleştirilecek bu etkinlik hem İstanbul halkına unutulmaz bir görsel şölen sunacak hem de Türk Deniz Kuvvetleri’nin operasyonel gücünü bir kez daha hatırlatacak.

Geçişin TEKNOFEST ile aynı döneme denk gelmesi etkinliği çok daha özel hale getiriyor. Teknoloji ve havacılık meraklılarının buluşma noktası olan festival bu kez donanmanın katılımıyla denizlerde de kendini hissettirecek. Bu tarz geçişler geçmişte de büyük ilgi görmüştü. Özellikle Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarında gerçekleştirilen ve 100’den fazla geminin katıldığı görkemli geçit töreni uzun süre hafızalardan silinmedi.

Bu kez daha sınırlı bir sayı ile geçiş töreni yapılacak olsa da TCG Anadolu gibi Türk Donanması'nın en yeni üyeleri geçiş töreninde boy gösterecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...