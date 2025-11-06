Dan Houser, Red Dead Redemption 3'ü Bekleyenleri Umutlandırdı: O Oyun Çıkacak!

2018 yılındaki çıkışından sonra oyun dünyasında derin bir kalıcı iz bırakan Red Dead Redemption 2 sonrasında, Red Dead Redemption 3 görüp göremeyeceğimiz uzun zamandır merak ediliyordu. Şimdilik Rockstar Games şirketinden konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil. Ancak eski kurucu ortağı Dan Houser, bir devam oyunu göreceğimiz konusunda iyimser konuştu. Ancak ona kalsa, böyle bir şeye gerek yok.

Dan Houser: "Red Dead Redemption 3 Muhtemelen Çıkacaktır."

Geçtiğimiz günlerde Lex Fridman tarafından gerçekleştirilen bir röportaj sırasında konuşan eski Rockstar Games kurucu ortağı, bir başka Red Dead Redemption oyunu hayal edebildiğini söyledi. Ne var ki halihazırdaki iki oyunda, Van Der Linde çetesinin çöküş hikayesininin başarılı bir şekilde oyuncuya aktarıldığını, her şeyin tamamladığını ve bütünlüğün korunması gerektiğini düşünüyor.

"Her bir oyun (Grand Theft Auto oyunlarına işaret ediyor) kendi bağımsız hikayesini anlatıyordu." yorumunda bulundu Houser ve devam etti: "Red Dead ile durum aynı değil; birisi devam ettirseydi üzücü olurdu. Çünkü, birleşmiş, iki oyunlu bir hikayeydi. Buna rağmen, muhtemelen olacaktır."

Elbette eski Rockstar Games kurucu ortağının açıklamaları Vahşi Batı temalı seri için sayfanın kapandığı anlamına gelmiyor. En hiayetinde yeni karakterler ile aynı dönemde geçen farklı bir hikaye anlatılabilir. Başka çetelerin başlarından geçenlere tanıklık edebilme ihtimalimiz var.

Malumunuz göründüğünden çok daha geniş bir evren ile karşı karşıyayız ve Rockstar Games de bu fırsatı büyük ihtimalle değerlendirecektir. Bakalım Amerika menşeli şirketin bu konudaki kararı ne olacak? Elbette bunun için epey beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

Halihazırda Grand Theft Auto 6 oyununu oyuncular ile buluşturmaya odaklı Rockstar Games, Red Dead Redemption 3 oyununu sonrasında gündemine getirecektir. Gelişmeleri takipte olacağız.