Epic Games, 1.056 TL Değerindeki Popüler DLC'yi Ücretsiz Yaptı! Hemen Alın

Yıl sonuna özel olarak her gün ücretsiz oyun sunan Epic Games bugün (23 Aralık) bir sürpriz yaparak oyun yerine DLC yani indirilebilir içeriği ücretsiz yaptı. Çeşitli avantajlar sunan DLC, oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor.

Şirket bu hafta Steam'deki değeri 30 dolar (1.056 TL) olan Legendary Status isimli indirilebilir içerik bedava oldu. Oynaması ücretsiz olan Dark and Darker'ın DLC'sini Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Dark and Darker - Legendary Status DLC Ücretsiz Nasıl Alınır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

DLC'nin sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna basın.

Eğlenceli oynanışıyla dikkat çeken DLC'yi 24 Aralık 2024 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Dark and Darker Nasıl Bir Oyun?

IRONMACE tarafından geliştirilen Dark and Darker, 2024 yılının haziran ayında erkem erişime açıldı. Oynaması ücretsiz olarak sunulan oyunda zindanda canavarlara karşı mücadele ediyoruz. Oyunu arkadaşlarımız ile birlikte oynama imkânına da sahibiz.

Epic Games'in bugün sunduğu ücretsiz DLC'yi beğendiniz mi? Söz konusu indirilebilir içerik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.