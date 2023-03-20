Dark Souls 3 Oynamayı Kolay Hâle Getiren Mod Geliştirildi

Oldukça zor bir oynanışa sahip olan Dark Souls 3 için oynamayı çok daha kolay hâle getiren bir mod geliştirildi. Söz konusu modda üç farklı zorluk seviyesi bulunuyor. Oyuncular istediği seçeneğini seçebiliyor.

Dark Souls 3'ü Kolaylaştıran Easy Souls III Modu Çıktı

FromSoftware tarafından geliştirilen Dark Souls 3, 2016 yılında piyasaya sürüldü. Zor oynanışa sahip yapısıyla bilinen oyun, bu nedenden ötürü pek çok oyuncuyu zaman zaman oldukça sinirlendirebiliyor. Zethras kullanıcı adına sahip bir mod yapımcısı, oyunun zor olmasından şikâyet eden kişilere hitap edebilecek bir mod geliştirdi.

Easy Souls III olarak isimlendirilen mod, oyunu çok daha kolay hâle getiriyor. Böylelikle bir bölümün tekrar tekrar oynanmasına gerek kalmıyor. Resmi olmayan mod, "Easy", "Very Easy" ve "Ultra Easy" olmak üzere üç farklı zorluk seviyesi sunuyor.

Söz konusu seçenekler elde edilen Soul miktarının yanı sıra alınan ve verilen hasarların oranını da değiştiriyor. Easy seçeneğinde yüzde 25, Very Easy seçeneğinde yüzde 50, Ultra Easy seçeneğinde ise yüzde 75 oranın daha fazla Soul elde edilebiliyor.

Easy'de %25 oranında, Very Easy'de %50, Ultra Easy'de ise %75 oranında daha fazla hasar verilebiliyor. Peki, Dark Souls 3 modunu indirme işlemi için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Oyunu Kolaylaştıran Dark Souls 3 Modu Nasıl İndirilir?