Daron Acemoğlu Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandı

Ülkemizin ve dünyanın önde gelen ekonomistlerinden olan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Acemoğlu, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Ekonomi Ödülü'nü, Simon Johnson ve James A. Robinson ile birlikte kazandı. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kazandığı üçüncü Nobel Ödülü oldu. İşte detaylar!

Nobel Ekonomi Ödülü'nü Kazanan Daron Acemoğlu Kimdir?

İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, ulusların refah toplumlarına dönüşmesi üzerine çalışmaları için Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verdi. Acemoğlu, ödülü kazanmasının üzerine yaptığı açıklamada "İyi bir kariyere sahip olmayı hayal ediyorsunuz ama bu ödül bunun da ötesinde bir şey." ifadelerini kullandı.

Acemoğlu, Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'dan sonra Türkiye'den Nobel alan 3. isim oldu. Ekonomi alanında ise bu ödülü ülkemize geritren ilk vatandaşımız oldu. Orhan Pamuk edebiyat, Aziz Sancar kimya dalında Nobel almıştı.

1993'ten bu yana Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde eğitim veren Daron Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği konularında yaptığı çalışmalarla biliniyor.

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