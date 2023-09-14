Derin Sulara Dalın: Dave the Diver, Nintendo Switch'e Geliyor!

Dave the Diver oyunu sizi, Dave adında geçimini sağlamak için dalış yapan bir adam olarak canlandırıyor. Böylece günlerinizi sürekli değişen bir su altı harikalar diyarını keşfederek, balık yakalayarak, köpekbalıklarıyla savaşarak ve ara sıra denizatı yarışlarına bahis oynayarak geçirirsiniz.

Macerayı bitirdiğinizde oyun vites değiştirir. Gecelerinizi bir suşi restoranı işleterek geçiriyorsunuz, böylece yakaladığınız balıklar nefis menü öğelerine dönüşüyor.

Oyunun döngüleri son derece farklı ancak her şey muhteşem bir şekilde birbirine geçiyor. Ayrıca boks eldivenleri giyen dev bir karidesin bulunabileceği veya bulunmayabileceği kapsayıcı bir macera da var.

Oyun Ne Zaman Yayınlanacak?

Dave the Diver, oyunun ilk gerçek konsol lansmanı olan Nintendo Switch'e geliyor. Oyunun adı, bugünkü Nintendo Direct isimli canlı yayın etkinliğinde tanıtıldı ve önümüzdeki ay, 26 Ekim'de yayınlanacak. Ancak meraklılar için bugün Switch için ücretsiz bir demo yayınladı.

Dave the Diver'ı ne kadar uzun süre oynarsanız , o kadar fazla oyun öğesi sunar. Sonunda basit bir çiftçilik simülasyonunun, Cooking Mama gibi mutfak mini oyunlarının ve kendi balık yetiştirme çiftliğinizin kilidini açarbilirsiniz.

Oyunun diğer konsollara çıkıp çıkmayacağına dair bir haber yok. Diğer yandan bugünkü Nintendo Direct'de ayrıca Paper Mario: The Thousand Year Door'un yeniden yapımı ve klasik yarış oyunu F-Zero'nun battle royale vversiyonu da tanıtıldı.

Siz "Dave the Diver" oyununun demosu hakkında ne düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.