David Fincher’ın Sevilen Gerilim Filmi Dizi Oluyor!

Orijinal filmin sinemalarda gösterime girmesinden yaklaşık 30 yıl sonra, David Fincher'ın The Game filmi televizyonda yeniden çekiliyor.

1997 yapımı gerilim filmi, Michael Douglas'ın canlandırdığı Nicholas Van Orton adlı zengin bir yatırım bankacısının arasının bozuk olduğu kardeşi tarafından gizemli bir oyuna davet edilmesi ve bunun sonucunda ölümcül bir paranoya ağının ve karanlık sırların ortaya çıkmasını konu alıyor.

Sean Penn ve Deborah Kara Unger'in de rol aldığı film, Fincher'ın bir önceki filmi Se7en'a kıyasla gişede hayal kırıklığı yaratmış olsa da güçlü eleştiriler aldı ve o zamandan beri kült bir takipçi kitlesi edindi.

Uyarlama Orijinal Filmin Daha Korkunç Bir Versiyonu Olacak

Deadline, Scream'in yaratıcısı Kevin Williamson'ın Universal Television ile stüdyo için bir dizi proje geliştirmek üzere yeni ve önemli bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Çalışmalarda olduğu açıklanan bu projelerden biri, orijinal filmin yazarları John Brancato ve Michael Ferris ile birlikte geliştirmekte olduğu söylenen The Game'in TV yeniden yapımı. Diğer projelerinden farklı olarak, The Game'in sadece "dahili geliştirme" aşamasında olduğu, şu anda belirli bir platform ya da yazar ekibine sahip olmadığı belirtiliyor.

David Fincher'ın The Game filminde, hikâye hakkında düşüncelerini ele alan yönetmen, filmle ilgili en büyük sorununu üçüncü perdede gördüğünü ve daha iyi bir tempoyla devam etmesi gerektiğini ifade ediyor.

Filmin hayranları ise finişin filmin temalarına uyduğunu ve modern bir yeniden anlatım için mükemmel olduğunu düşünüyorlar. Film izleyicileri, kibirli bir karakterin yalnızlık hissi nedeniyle izlemesi zor bir duruma sokuyor ve günümüzdeki teknolojik gelişmelerin de bu hissi daha da artıracağını belirtiyor.

Fincher'ın son çalışması The Killer'da da benzer temaların keşfedilmesi bekleniyor ve teknolojinin olay geliştikçe ana karaktere karşı nasıl kullanılabileceği, The Game'in daha korkutucu bir versiyonunu ortaya çıkaracak.

The Game'in yeniden çevrimi, Scream serisinde başarılı olan Kevin Williamson tarafından yapılacak, bu da umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor.