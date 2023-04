Brad Pitt’in Yönetmeni Olarak Bilinen David Fincher Kimdir?

David Fincher, sürpriz sonlu, tempolu ve karanlık tonlu filmleriyle sinema dünyasına damga vurmuştur. Brad Pitt’in yönetmeni olarak bilinmesinin yanı sıra filmlerinde insan doğasının karanlık fakat gösterişli portresini çizmesiyle dikkat çeken bir yönetmendir.

Ünlü yönetmenin babası Jack, Life isimli dergide editörlük yapmıştır. Annesiyse uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili çalışmalar yapan bir hemşireydi. David Fincher, kariyerinin ilerlemesiyle birlikte filmlerindeki sofistike diyalogları babasından aldığını açıklamıştır. Aynı zamanda psikolojik temalarında annesinden esinlenerek filmlerde kullandığını vurgulamıştır.

David Fincher’in Eğitim Hayatı

David Fincher henüz iki yaşındayken tüm aile Kaliforniya’ya göç etti. Bu göç sayesinde David Fincher, Star Wars’ı tasarlayan George Lucas’ta ile komşu oldu. Ünlü yönetmen yedi yaşındayken 1969 yılında Butch Cassidy and the Sundance Kid (Sonsuz Ölüm) filmi vizyona girdi. Filmden etkilenen Fincher, babasına ait 8 mm kamerasıyla filmler çekti.

David Fincher, lise öğrenimi için yalnız kendisi Oregon’a taşındı. Ashland Lisesi’ndeyken okulda düzenlenen tiyatro oyunlarını yönetmeye başladı. Tiyatro oyunlarında hem set hem de ışıkları dizayn etti. Aynı zamanda küçük bir sinema salonunda da makinist olarak görev aldı. Garson, bulaşıkçı, aşçı gibi ek işler de yapan David Fincher, KOBI isimli yerel haber kanalında da asistanlık yaptı.

David Fincher’in Kariyeri

David Fincher’in kariyerinin dönüm noktası, 1980’li yıllarda Korty Films’in prodüksiyon’da asistan olarak çalışmasıdır. Burada kendini gösterdikten sonra kısa süre sonra özel efekt yapımcılığı pozisyonuna yükseldi. Daha sonra Twice Upon a Time (Hayatta İlk Kez) isimli animasyon filminde rol aldı.

Hemen akabinde George Lucas’a ait şirket olan Industrial Light & Magic (ILM)’te kamera asistanı oldu. Indiana Jones and the Temple of Doom (Kampçı Adam) ile Star Wars: Episode VI-Return of the Jedi (Yıldız Savaşları Bölüm VI: Jedi’in Dönüşü isimli filmlerde çalıştı. Fakat Amerikan Kanser Vakfı reklam filmlerinin çekiminde görev almak için ILM’den ayrılmak zorunda kaldı.

David Fincher, kamu spotlu reklam filmlerinde kendine özgü geliştirdiği vizyonla dikkat çekti. Özellikle anne karnında sigara içen fetüsü gösterip kanserin etkilerine yönelik çalışmalar yaptı. Anne karnında sigara içen fetüs reklam filmi birçok Hollywood yapımcıları tarafından çok beğenildi. Bu reklam filmiyle birlikte ünlü yönetmen Hollywood yapımcıları tarafından yakından takip edilmeye başladı.

Reklam filmindeki başarısı, 1985’te belgesel yönetmesini sağladı. Müzisyen Rick Springfield’in yaşamının anlatıldığı The Beat of the Live Drum belgeselini yönetti. Belgeselin akabinde Coca-Cola, Nike, Sony vb. büyük markaların da reklam filmlerini çekti. 1986 yılındaysa Jermaine Stewart’a ait “We Don’t Have to Take Our Clothes OFF” şarkısı klibinin çekimini gerçekleştirdi.

Ayrıca ünlü şarkıcı Madonna’nın da dört şarkısına klip çekmiştir. Klip ve reklam filmi yönetmenliğinde kendini kanıtladıktan sonra Propaganda Films isimli yapım şirketini kurarak sektörde yerini daha da sağlamlaştırdı.

David Fincher Dizi ve Filmleri

Mindhunter

Gone Girl

House of Cards

The Social Network

Zodiac

The Girl with the Dragon Tattoo (Ejderha Dövmeli Kız - 2011)

The Curious Case of Benjamin Button

Panic Room

Fight Club

Se7en

Alien 3

The Game

1. Mindhunter

David Fincher, Netflix için Mindhunter isimli diziyi hazırladı. Dizide iki dedektifin seri katillerin peşine düşmesi anlatılıyor. Dikkat çekici senaryoya sahip dizinin başrolünde Jonathan Groff oynuyor.

2. Gone Girl

2014’te Gillian Flynn’a ait Gone Girl kitabından beyaz perdeye aktarılmıştır. Gone Girl; polisiye, suç ve gerilim türündedir. Kara mizah anlayışıyla dikkat çeken bu yapım izleyicisinden tam not alarak yılın en iyi filmleri listesine girmeyi başarmıştır.

3. House of Cards

David Fincher, ilk defa 2013’te televizyona adım attı. Netflix’in ilk orijinal projesi olan House of Cards’ın ilk iki bölümünü yönetti.

4. The Social Network

Aeoron Sorkin tarafından yönetilen The Social Network, Fincher’ın yönettiği en başarılı projeler arasında yer alıyor. Filmde Mark Zuckerberg’ün popüler sosyal medya platformu Facebook’u kuruş esnasındaki yaşamı anlatılıyor. Facebook kuruluş hikayesi ve ardından yaşanan yasal sorunlar net şekilde beyaz perdeye aktarılmıştır.

5. Zodiac

Robert Graysmith’in kaleme aldığı kitap, Zodiac ismiyle beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmde 1960’lı yıllarda San Francisco’da yaşanan cinayetler ele alınmıştır. Film, Zodiac isimli seri katil üzerinden ilerliyor.

6. The Girl with the Dragon Tattoo (Ejderha Dövmeli Kız - 2011)

The Girl with the Dragon Tattoo filminde; Stellan Skarsgard, Rooney Mara ve Daniel Craig gibi isimler rol aldı. Film, Fincher ile özdeşleşen şiddetli ve karanlık atmosferde çekilmiştir. Film, varlıklı İsveçli ailenin seneler önce kaybolan akrabalarını araştırabilmek için gazeteci tutmaları üzerinden ilerliyor.

7. The Curious Case of Benjamin Button

The Curious Case of Benjamin Button isimli film, F. Scott Fitzgerald’a ait kısa hikayeden esinlenerek yapılmıştır. Brad Pitt’in de rol aldığı filmde özel yaşlandırma efektleri kullanılmıştır. Bu sebeple çok pahalıya mal olan bir film olduğunu söyleyebiliriz. Fincher’ın Oscar’da ilk "En İyi Yönetmen" ödülünü aldığı film olma özelliğini taşıyor. Filmde ters şekilde yaşlanan adamın hikayesi anlatılıyor.

8. Panic Room

Psikolojik gerilim türündeki Panic Room filminde bir anne ve kızının evlerine giren hırsızdan korunabilmek için evlerindeki güvenli panik odasına girmeleri anlatılmaktadır. David Fincher, Panic Room’u geleneksel Hollywood filmi şeklinde çekmeyi amaçladı.

9. Fight Club

Fight Club filmi kendisiyle aynı ismi taşıyan Chuck Palahniuk imzalı romandan sinemaya uyarlanmıştır. Filmde sıkıcı bir yaşamı olan ofis çalışanının yaşamını değiştirmeye çalışması ele alınıyor. Bu ofis çalışanı Tyler Durden isimli biriyle tanışıp sonrasında dövüş kulübünü kurar.

10. Se7en

Brad Pitt’in rol aldığı Se7en filmi, Hristiyanlıktaki Yedi Ölümcül Günah üzerinden cinayet işleyip duran seri katili yakalamaya çalışan iki dedektif üzerinden ilerliyor. Hollywood yapımlı gerilim filmi Se7en, karanlık mekanlarda çekildiği için sinema klasikleri içerisinde yer alıyor.

11. Alien 3

David Fincher, popüler müzisyenlerin klip yönetmenliğini yaptıktan sonra Alien serisinin üçüncü filmini çekti. Böylelikle uzun metraj filmlerine adım atmış oldu.

12. The Game

Gerilim türündeki The Game isimli filmin konusu, Nicholas Von Orton isimli karakter üzerinden ilerliyor. Tüm hayatını kontrollü şekilde geçiren bu karakterin yaşamı bir gün alacağı doğum günü hediyesiyle tamamen değişecek.

Sizlere Brad Pitt’in yönetmeni olarak bilinen David Fincher’in yaşamı ve çalışmaları hakkında bilgi vermeye çalıştık.