Kendi Kendini Dengeleyebilen Motor Davinci DC100 Tanıtıldı

1.000'den fazla çip ve 200'ün üzerinde sensör ile donatılan yeni robotik elektrikli motosiklet Davinci DC100, CES 2023 etkinliğinde tanıtıldı ve etkinliğe damga vuran yenilikçi ürünlerden biri olmayı başardı.

Yüksek performansının ve fütüristik tasarımının yanı sıra birçok çipe ve sensöre sahip bu yeni motosikleti bu denli dikkate değer kılan şey tüm bunların yanı sıra sağlamış olduğu denge sistemi. Motosiklette bulunan sensör ve çipler, motosikletin hareket durumunu, yol koşullarını, sıcaklığı ve akü ve motor verilerini takip ediyor ve tüm veriler sayesinde motosikletin durumunu sürücüye doğrudan iletiyor.

Davinci DC100 Yenilikçi Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Motosikletin ayrıca bulunan performans ve sürüş modları da farklı sürüş seçenekleri sağlıyor ve sürücüye aradığı konforu sunuyor. Sürücüler yokuş yukarı çıkmaya başladığında DC100 eğim açısını algılayabiliyor ve yokuşta kalkış yardımı sistemini devreye sokuyor. Yokuş aşağı yollarda ise DC100, hem dengeyi hem de enerji geri kazanımını optimize etmek için yokuş iniş kontrolünü etkinleştiriyor.

Motosikletin birçok noktası sürücünün hareketini algılayarak otomatik sistemler aracılığıyla sürüşe yardımcı oluyor. Bunlardan bir diğeri de motosiklette bulunan kombine fren sistemi. Sürücülerin sağ elleriyle fren kolunu çekmeleri durumunda ön tekerlek doğrudan frenleniyor ve bu sırada arka tekerlek, tekerlek içi motorun saat yönünün tersine çevrilmesiyle frenleniyor. Bu mekanizma sayesinde sürücülerin motordan fırlaması önleniyor.

850 Nm maksimum tork, 200 km/s maksimum hız, 100 kw maksimum güç ve 400 km menzile sahip Davinci DC100'ün pili yalnızca 15 dakikada %85 oranında doldurulabiliyor.