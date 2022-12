DC Sinematik Evrenine Reboot Kararı Alındı: İşte İptal Edilen Filmler!

Başta Wonder Woman 3 filminin iptal edildiği söylentileriyle ortaya çıkan gelişme gerçeğe dönüşüyor. James Gunn ve Peter Safran'ın Henry Cavill, Ben Affleck ve daha fazlasının değişikliğini içeren DC evrenine reboot atılacağı söylentileri doğrulanıyor.

2019 San Diego Comic-Con'daki DC çalışanlarının, James Gunn'ın DC evrenine reboot atılacağı projenin başında olacağını söylediği iddiaları bulunuyordu. Abrams ve Matt Reeves, bu yüzden belki de Gunn'a yakın zamanda DC evrenini emanet etmişlerdi.

Şu anda DC evreni için tam olarak neler olup bittiği bilinmiyor ancak son raporlar, The Flash filminin vizyona girmesinden sonra DC reboot'unun gerçekleşeceğine dair güçlü potansiyel ipuçları bulunuyor.

THR'nin Wonder Woman 3'ün Patty Jenkins'in senaryosu reddedildiği için çekilmeyeceğine ilişkin raporunda, makaledeki iddialar son söylentilerle örtüşüyor ve THR, Gunn ve Safran'ın Zack Snyder'ın Justice League'indeki oyuncularından uzaklaşmak istediğini öne sürüyor. Filmde Superman rolünde Henry Cavill, Batman rolünde Ben Affleck, Wonder Woman rolünde Gal Gadot ve The Flash rolünde Ezra Miller yer alıyordu.

Gunn ve Safran'ın ipleri eline almasıyla bahsi geçen reboot gerçeğe dönüşüyor ve alınan kararların bazılarının yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

DC Reboot Sonrası Alınan Kararlar

Man of Steel 2 filmi iptal edildi.

Wonder Woman 3 filmi iptal edildi.

Black Adam 2 filmi iptal edildi.

Henry Cavill'in tüm Superman sahneleri The Flash filminden kaldırıldı.

Ben Affleck ve Willem Dafoe'nun tüm sahneleri Aquaman 2 filminden kaldırıldı.

Jason Momoa artık Aquaman rolünü üstlenmeyecek.

Peki siz bu kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.