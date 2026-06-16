Korku Oyunu Dead by Daylight'ın Filmi Yolda! Yönetmeni Belli Oldu

Dead by Daylight, ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürüldü. Uzun yıllar boyunca filmlerde hissettiğimiz o gerilim hissinin temel sebebi olmamızı ya da o gerilim dolu anları bizzat yaşayan kişi olmamızı sağlayarak geniş bir oyuncu kitlesine ulaştı. Bu önemli yapım şimdi de beyaz perdeye uyarlanacak. Bu kez olaylara uzaktan üçüncü bir kişi olarak şahit olacağız.

Bir süredir üzerinde çalışılan bu filmin yönetmeni belli oldu. Şimdiye kadar pek çok önemli dizi ve filme imza atan bir isim tarafından yönetilecek. Kariyeri boyunca gerçekten ses getirmeyi başaran işlerle öne çıkmaya odaklanması dolayısıyla projenin emin ellerde olduğu kanaatine varıldı.

Dead by Daylight'ın Yönetmeni Kim Olacak?

Dead by Daylight'ın yönetmeninin Thordur Palsson olacağı açıklandı. Duyuru bizzat Behaviour Interactive ve Atomic Monster'dan geldi. Oyunun 10. yıl dönümünde bu haberi paylaşmanın sevincini dile getirerek oyunun beyaz perdeye uyarlanmasında Palsson'a güvenlerinin tam olduklarına işaret ettiler. Tabii, bu ismi bilmeyenler için geçmişine hızlıca bir göz atmakta fayda var.

Palsson, Netflix'in İzlanda'daki ilk orijinal dizisi The Valhalla Murders'ı yönetti. Kötü bir geçmişe sahip olan bir dedektifin İzlanda'ya dönerek bir suçluyu yakalamasına yardım etmesini konu edinen yapım, IMDb'de 7,1 puana sahip. Yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi The Damned ise 5,7 IMDb puanı elde ile çok geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanamasa da 2015 yapım Brothers'ın 7,1 IMDb puanı bulunuyor.

Dead by Daylight Nasıl Bir Oyun?

Dead by Daylight'ın film uyarlamasının nasıl olacağı hakkında fikir edinmek için oyunun neler sunduğunu bilmek gerekiyor. Bu oyunda temelde iki rol bulunuyor. Bir taraf katil, diğer taraf ise kurbanlardan oluşuyor. Katilin amacı, kurbanları yakalamakken kurbanlar ise jeneratörü çalıştırıp kaçmaya çalışıyor.

Kurbanlar zaman zaman yardımlaşarak katilin dikkatini dağıtmaya çalışıyorlar. Bir kurban yakalandıktan sonra diğerleri onu kurtarabiliyor ama bunun için de kendi hayatlarını riske atmaları gerekiyor. Katil eğer kendilerini de yakalarsa oyunun kazananı hayatta kalmaya çalışanlar değil, katil oluyor. Aslına bakılacak olursa şimdiye kadar Dead by Daylight'a benzeyen çok sayıda film çekildi. Bu filmin farkı ise hâlihazırda geniş bir kitleye ulaşmış projenin uyarlaması olması. Yani korku türüne yeni bir soluk getirmeyecek, karşımıza zaten aşina olduğumuz konu ile çıkacak.

Oyunlar Neden Film ve Diziye Uyarlanmaya Başlandı?

Aslına bakılacak olursa video oyunları birkaç yıl öncesine kadar yapımcılar tarafından çok dikkate alınmıyordu. Bunun sebebi muhtemelen denenen ve büyük ses getiren bir projenin olmamasıydı. Son birkaç yıl içinde önemli denemelerde bulunuldu. Minecraft ve The Last of Us gibi çeşitli film ve diziler yayınlandı. Her biri aslında bir video oyunundan uyarlanmış yapımlar ve gerçekten de büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardılar.

Bu önemli yapımlar aslında oyunların film ve diziye uyarlanmasının ticari açıdan kazançlı olduğunu ortaya çıkardı. Yapımcılar da bu sebepten ötürü yönünü oyunlara vermeye başladı. Hâlihazırda birçok proje üzerinde çalışılıyor ve yakında önemli bir kısmı vizyona girecek. Dead by Daylight'ı belki bu yıl göremeyeceğiz ancak 2027 ya da 2028 yılında izleyicilerle buluşması muhtemel.

Editörün Yorumu

Dead by Daylight, bana göre zaten korku filminin olmazsa olmaz unsurlarını alarak yapılan bir oyun. O yüzden filme uyarlandığında yeni bir şey görebileceğimizi zannetmiyorum. Filme uyarlanabilecek gerçekten çok iyi oyunlar bulunuyor. Bunların epey zengin bir hikâyesi mevcut ama Dead by Daylight'ın bunlardan biri olduğunu düşünmüyorum. Tabii, bu özgünlük açısından bir değerlendirme. Ticari açıdan elbette başarılı olacaktır.