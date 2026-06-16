2.963 TL'lik Dev İndirim: NBA 2K26'nın Fiyatı Aşırı Düştü!

Steam önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazasında şu anda basketbol oyunları oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat mevcut. Kampanya kapsamında NBA 2K26 indirime girdi. Keyifli zaman geçirilmesini sağlayan oyunu şu anda daha uygun bir fiyata satın alabilirsiniz. Peki, NBA 2K26 kaç TL Oldu?

NBA 2K26'nın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de NBA 2K26'nın SLAM sürümü yüzde 80 oranında indirime girdi. En iyi basketbol oyunları arasında yer alan NBA 2K26'nın SLAM sürümü, kampanya ile birlikte 79.99 dolar (3.703 TL) yerine 15.99 dolar (740 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 25 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

FIRSAT NBA 2K26 %80 İNDİRİM $15,99 $79,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

SLAM sürümünde 35 bin VC, Tam Series 1 takım seçimi, Triple Threat Park serbest oyuncu seçimi, 5x Series 1 paketi, iki saatlik 2XP jetonu, 10x altı tür yetenek güçlendirmesi (10 oyun), 10x üç Gatorade güçlendirmesi (10 oyun) ve oyunda kullanılabilecek SLAM kapağı sporcu tişörtü bulunuyor.

SLAM Sürümü Xbox mağazasında da indirime girdi. Oyun Xbox mağazasında kampanya kapsamında 3 bin 259 TL'den 651,80 TL'ye düştü. Standart sürümün Game Pass kütüphanesinde yer aldığını belirtelim. PlayStation mağazasında ise herhangi bir kampanya bulunmuyor. Bu arada SLAM sürümü, stamdart sürüme kıyasla bazı avantajlar sunuyor.

NBA 2K26 Fragmanı

NBA 2K26 Nasıl Bir Oyun?

NBA 2K26, basketbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyuncunun kondisyonu, pozisyonu ve formu şut isabetini etkiliyor. NBA 2K26'da ayrıca daha akıcı dribbling animasyonları mevcut. Oyunda serinin önceki yapımlarına kıyasla daha doğal şut mekaniği de yer alıyor. Tüm bunlar, daha gerçekçi bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da bulunuyor. Çevrim içi mod sayesinde ise ister dünyanın dört bir yanında bulunan oyuncularla ister arkadaşlarımızla mücadele edebiliyoruz. Etkileyici bir atmosfere sahip olan oyun, 2025 yılının eylül ayında satışa sunuldu. Oyunun Steam'deki Türkçe incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

NBA 2K26'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A580

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A580 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

NBA 2K26'nın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit

Windows 11 64 bit İşlemci: Intel Core i5-10600 / AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i5-10600 / AMD Ryzen 5 3600X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A770

NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A770 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

NBA 2K26 Kaç GB?

NBA 2K26'nın yüklenebilmesi için en az 110 GB depolama alanı gerekiyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa artık kullanmadığınız programları ve oynamadığınız oyunları silerek boş alan miktarını artırabilirsiniz. Bunun için program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, bilgisayarda kapsamlı temizlik yapıyor. Bu sayede kullanılabilir alan miktarı çok pratik bir şekilde artıyor.

Editörün Yorumu

Basketbol oyunlarını seven biri olarak NBA 2K26'yı daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Etkileyici atmosfer, kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemine sahip olan NBA 2K26'nın en iyi basketbol oyunlarından biri olduğunu düşünüyorum. Çevrim içi mod sayesinde ister arkadaşlarımızla ister dünyanın dört bir yanında bulunan oyuncularla mücadele edebiliyoruz.