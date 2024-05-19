Dead Cells: Inmortalis’ten Fragman Geldi: Ne Zaman Yayınlanacak?

Popüler Dead Cells oyununa dayanan yeni animasyon şovunun tam fragmanı dün yayınlandı. Görünen o ki, yapımcılar birkaç sürpriz seçim yapmış.

Dead Cells: Immortalis'in yayınlanan fragmanı ile birlikte serinin 19 Haziran'da çıkacağı açıklandı. Fragman, animasyon serisine dair ilk kapsamlı bakışı sunuyor.

Dead Cells: Immortalis Beklenmedik Yeni Sezon Detayları

Dead Cells: Immortalis'in yapımcılığını, oyunun animasyon fragmanlarının arkasındaki Bobbypills stüdyosu ve Fransız yayın hizmeti Animation Digital Network üstleniyor.

Dead Cells geliştiricisi Motion Twin'e göre, dizi bu yılın sonlarında İngilizce olarak yayınlanmadan önce, ilk olarak Fransızca olarak İngilizce altyazılı şekilde çıkacak.

Fragman, geçen yıl yayınlanan teaser'dan farklı bir animasyon tarzını ortaya koyuyor. O dönemde ima edildiği gibi, dizinin ana karakteri 'Seçilmiş Kişi', mor alevli kafa tasarımına sahip Bobby olarak tanıtılıyor. Ona Gerçeğin Koruyucusu Laurie Esposito adında bir karakter eşlik ediyor.

Fragman, genel olarak kafa karışıklığı yaratıyor. Bol miktarda aksiyon vadediyor gibi görünse de dizinin tam olarak ne sunacağı büyük bir merak konusu.