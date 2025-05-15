1309 TL Değerindeki İki Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın
Epic Games çok sevilen iki oyunu ücretsiz dağıtıyor. Bu oyunlar sayesinde uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. İşte detaylar!
Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyunlar eğlenceli oynanışıyla öne çıkıyor.
Şirket, bu hafta 1.150 TL değerindeki Dead Island 2 ve 159,13 TL değerindeki Happy Game isimli yapımı bedava sunuyor. Oyunları Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.
Dead Island 2 ve Happy Game Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Epic Games Store'u açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Dead Island 2 ve Happy Game'in sayfasını görüntüleyin.
- "Yükle" butonuna basın.
Dead Island 2 ve Happy Game isimli oyunları 22 Mayıs 2025 saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.
Dead Island 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD FX-9590 / Intel Core i7-7700HQ
- RAM: 10 GB
- Ekran Kartı: Radeon R9 390X (8192 VRAM) / GeForce GTX 1060 (6144 VRAM)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB GB kullanılabilir alan
Happy Game Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri
- İşlemci: 2 GHz Intel i5 veya daha iyisi
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: DirectX 11 uyumlu ekran kartı
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan