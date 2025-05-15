1309 TL Değerindeki İki Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyunlar eğlenceli oynanışıyla öne çıkıyor.

Şirket, bu hafta 1.150 TL değerindeki Dead Island 2 ve 159,13 TL değerindeki Happy Game isimli yapımı bedava sunuyor. Oyunları Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Dead Island 2 ve Happy Game Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Dead Island 2 ve Happy Game'in sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna basın.

Dead Island 2 ve Happy Game isimli oyunları 22 Mayıs 2025 saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Dead Island 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD FX-9590 / Intel Core i7-7700HQ

AMD FX-9590 / Intel Core i7-7700HQ RAM: 10 GB

10 GB Ekran Kartı: Radeon R9 390X (8192 VRAM) / GeForce GTX 1060 (6144 VRAM)

Radeon R9 390X (8192 VRAM) / GeForce GTX 1060 (6144 VRAM) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 70 GB GB kullanılabilir alan

Happy Game Minimum Sistem Gereksinimleri