PlayStation Store'da %90'a Varan İndirim Başladı! Bu Fırsat Kaçmaz
PlayStation Store'da yüzde 90'a varan indirim sunan bir kampanya başladı. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair detaylar!
PlayStation Store'da yüzde 90'a varan indirim sunan "PlayStation Indies" isimli kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte Goat Simulator, The Escapists 2, Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition, For The King, Crysis Remastered Trilogy ve daha çok sayıda oyunun fiyatı düştü.
29 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Degrees of Separation yüzde 90 oranında indirime girdi. Bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Degrees of Separation 699 TL yerine 69,90 TL'ye satılmaya başlandı.
Road Rage de yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 699 TL'den 69,90 TL'ye düştü. En iyi sniper oyunları arasında yer alan Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition kampanya kapsamında 3.499 TL yerine 874,75 TL'ye satılıyor.
Hayatta kalma ve korku türlerindeki The Callisto Protocol isimli oyunun Digital Deluxe sürümü yüzde 75 indirim ile 1.999 TL'den 499,75 TL'ye düştü. Yüzde 90 indirime giren Remothered: Tormented Fathers ise 1.049 TL yerine 104,90 TL'ye satılmaya başlandı.
İndirime Giren PlayStation Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Degrees of Separation
|699 TL
|69,90 TL
|%90
|Road Rage
|699 TL
|69,90 TL
|%90
|Remothered: Tormented Fathers
|1.049 TL
|104,90 TL
|%90
|MotoGP 17
|529 TL
|52,90 TL
|%90
|MotoGP 20
|699 TL
|104,85 TL
|%85
|The Last Campfire
|525 TL
|52,50 TL
|%90
|Slender: The Arrival
|349 TL
|52,35 TL
|%85
|The Callisto Protocol - Digital Deluxe Edition
|1.999 TL
|499,75 TL
|%75
|Hello Neighbor
|1.049 TL
|262,25 TL
|%75
|Goat Simulator
|349 TL
|104,70 TL
|%70
|The Escapists 2
|769 TL
|153,80 TL
|%80
|Jurassic World Evolution 2
|2.099 TL
|524,75 TL
|%75
|Spiritfarer Farewell Sürümü
|875 TL
|131,25 TL
|%85
|Just Die Already
|489 TL
|97,80 TL
|%80
|Flintlock: The Siege of Dawn
|999 TL
|299,70 TL
|%70
|Crysis Remastered Trilogy
|1.749 TL
|437,25 TL
|%75
|Abzu
|699 TL
|244,65 TL
|%65
|For The King
|879 TL
|175,80 TL
|%80
|Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition
|3.499 TL
|874,75 TL
|%75
|Creed: Rise to Glory - Championship Edition
|999 TL
|399,60 TL
|%60