PlayStation Store'da %90'a Varan İndirim Başladı! Bu Fırsat Kaçmaz

PlayStation Store'da yüzde 90'a varan indirim sunan "PlayStation Indies" isimli kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte Goat Simulator, The Escapists 2, Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition, For The King, Crysis Remastered Trilogy ve daha çok sayıda oyunun fiyatı düştü.

29 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Degrees of Separation yüzde 90 oranında indirime girdi. Bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Degrees of Separation 699 TL yerine 69,90 TL'ye satılmaya başlandı.

Road Rage de yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 699 TL'den 69,90 TL'ye düştü. En iyi sniper oyunları arasında yer alan Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition kampanya kapsamında 3.499 TL yerine 874,75 TL'ye satılıyor.

Hayatta kalma ve korku türlerindeki The Callisto Protocol isimli oyunun Digital Deluxe sürümü yüzde 75 indirim ile 1.999 TL'den 499,75 TL'ye düştü. Yüzde 90 indirime giren Remothered: Tormented Fathers ise 1.049 TL yerine 104,90 TL'ye satılmaya başlandı.

İndirime Giren PlayStation Oyunları