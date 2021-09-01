Dead Space Remake, Dead Space'i Ne Kadar Geliştiriyor?

Dead Space Remake'in Dead Space'i ne kadar geliştirdiğine dair yeni detaylar, Motive Studios tarafından gerçekleştirilen canlı yayın ile paylaşıldı. Dikkat çeken birçok yeniliğin olduğu söylenebilir. Detayları haberimizde.

Geçtiğimiz zaman zarfında çıkan söylentilerin, ortaya atılan iddiaların ardından Dead Space Remake EA Play Live 2021 sunumunda duyuruldu. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için EA Motive tarafından geliştirilmekte olan oyun için henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor.

Sil baştan Frostbite motoru ile geliştirilen ve önümüzdeki yılın sonlarına doğru çıkması beklenen oyun, geliştirilmiş hikaye, karakterler, orijinal oyun için düşünülen ama sonradan çıkartılan içerikler, ikinci ve üçüncü oyuna ait bazı fikirler ve mekanikler ve hatta animasyonlu sahneler, Dead Space 2’dekine benzer yer çekimsiz sahneler ve çok daha fazlası ile oyuncuların beğenisine sunulacak.

Dead Space Remake'in Dead Space'i Epey Geliştirecek

Bu hafta Motive Studios Dead Space Remake için bir canlı yayın gerçekleştirdi ve oyunun erken bir safhası gösterildi. Philippe Ducharme ve Roman Campos tarafından yapılan sunumda, yeniden yapım ile ilgili ek detaylar da ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi 2008 yılında çıkan orijinal oyunda, ana karakterimizin mevcut durumlar esnasında gösterdiği tepkilerin dışında konuşmasına hiç tanık olmamıştık. Yeniden yapımda ise yine Gunner Wright tarafından seslendirilecek olan Isaac, bu defa konuşacak. Ne var ki, geminin tamir edilmeye veya bir şeyin havaya uçurulmaya ihtiyacının olduğu gibi belirli zamanlarda dışında yine sessiz olmaya devam edecek.

Verilen bir diğer bilgi ise, oyunda Peeling sisteminin olacağı. Çatışma mekaniğini geliştirecek olan bu yeni sistemde, Necromorph’ların vücutlarını bütünüyle parçalamadan belirli kısımlarını veya belirli uzuvlarını kopartabilmek mümkün olacak.

Geminin Headbanger kısmının gösterildiği canlı yayın sırasında Philippe Ducharme tarafından söylenene göre geliştirici ekip, USG Ishimura’yı yeniden yaratabilmek için orijinal versiyona dönüş yapmışlar. Yeni nesil versiyonunda Dead Space oyununda ortamın daha metalik görünmesi ve daha atmosferik görünebilmesi için gölgelendirmeler ve ışıklandırmalar geliştiriliyormuş.

Dead Space Konusu

Hikaye olarak USG Ishimura gemisinde geçecek olan Dead Space Remake, sıradan bir mühendis olan Isaac Clarke rolünü üstleniyoruz. Görevimiz, mürettebatı Necromorph adı verilen bir yaratık türü tarafından katledilmiş ve enfeksiyona uğramış olan devasa bir gemiyi tamir etmek. Ne var ki karakterimizin ortağı Nicole kayıptır. Biz ise Isaac olarak, araçlarımız ve mühendislik yeteneklerimiz ile tamirat işini yapmaya koyulacağız. Tabii ki bir yandan akıl sağlığımızı korumaya, bir yandan hayatta kalmaya ve bir yandan da USG Ishimura gemisinin de gizemini çözmeye çalışacağız.