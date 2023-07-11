Dead Space, bir mühendisin maden gemisini tamir etmeye çalışırken yaşadığı olayları konu alan bir korku oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 39 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dead Space, ilk olarak 2008 yılında piyasaya sürülmüştü. 2023'ün ocak ayında tekrardan piyasaya sürülen Dead Space, bilim kurgu korku oyunu türündeki en iyi yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Oyun 15 yıl sonra piyasaya tekrardan sürülse de, ana gidişatından taviz vermemişe benziyor. Sadece günümüze göre daha iyi grafikleri ve yenilikleri haricinde, eğer oyunun eski versiyonunu oynadıysanız size hiç de yabancı gelmeyecektir.

Yeni nesil konsollarda ve PC'de çıkış yapan Dead Space, fütüristik bir uzay gemisini tamir etmeye çalışan Isaac Clarke'ı konu alıyor. 2008'deki Dead Space oyununda kahramanımız Isaac'in bir seslendirmesi yoktu ve sadece homurdanmakla kalıyordu. Yeni Dead Space yapımında, artık karakterimiz Isaac'in de konuştuğunu görebileceğiz.

Dead Space İndir

Aslında basit bir mühendis olan Isaac, devasa bir maden gemisi olan USG Ishimura'yı tamir etmek için görevine başlar. Lakin görevini tamamlamaya çalışırken tahmin edeceğiniz üzere, korkunç olaylar ile baş başa kalır. Korkunç yaratıklardan olan Necromorph, karakterimiz Isaac'e dehşet yaşatmak için peşini bırakmaz.

Mürettebatın vahşice katledildiği USG Ishimura gemisinde, aynı zamanda Isaac'in yol arkadaşı ve partneri olan Nicole sırra kadem basıp kaybolur. Görevi sadece gemiyi tamir etmekken, bi anda işler tersine döner ve Nicole'u bulmak için yola koyulur. Bir yandan içinde bulunduğu korkunç sırrı ortaya çıkarmaya çalışırken, bir yandan ise elinde sadece mühendislik araçları ve becerisi ile maden gemisini tamir etmeye çalışır.

Oyundaki en önemli şeylerden biri ise silahlar. Dehşet ve korku verici Necromorph'ları öldürmek için seçeceğiniz silahlar çok önemli olacaktır. Bir Necromorph'u öldürdüğünüzü sandığınızda, aslında bir kere dönüp arkanıza bakmalısınız. Neden mi? Bir Necromorph'u silahınız ile paramparça bile etseniz, acımasız bir şekilde size saldırmaya devam ediyor. İçinde daha bir ton olay ve gerilim bulunduran Dead Space'i indirin ve bu muhteşem hikayeye korkunç anlar yaşarken ortak olun.

Dead Space Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Window 10 64-bit +

İşlemci: Ryzen 5 2600x, Core i5 8600

Ryzen 5 2600x, Core i5 8600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: AMD RX 5700, GTX 1070

AMD RX 5700, GTX 1070 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 50 GB kullanılabilir alan