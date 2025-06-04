Oynamadan Önce İki Kere Düşünün! Palworld Yapımcısından Yeni Korku Oyunu

Tales of Kenzera: ZAU oyunuyla tanınan Surgent Studios, yeni oyunu Dead Take'i duyurdu. Geçen yılın başlarında piyasaya sürülen ve kısa sürede viral olan Palworld'un geliştiricisi tarafından yayınlanacak bu oyun, psikolojik bir korku deneyimi sunacak. Peki ne zaman çıkacak? İşte Dead Take çıkış tarihi ve minimum sistem gereksinimleri!

Dead Take Ne Zaman Çıkacak?

Şu anda Steam üzerinde satış sayfası açılan ve istek listesine eklenebilen Dead Take, telefona cevap vermeyen arkadaşını arayan bir oyuncunun hikayesini anlatıyor. Hikayeye göre ana karakter, arkadaşının ortadan kaybolmasından sonra onun en son görüldüğü yer olan karanlık ve görkemli bir malikaneye adım atar. Bu malikaneye girmesiyle birlikte gerilim dolu dakikalar başlar.

Dead Take, oyunculara bulmacalar çözme, video klipleri bir araya getirerek ipuçlarını takip etme ve malikanedeki karanlık sırları araştırma fırsatı sunuyor. Tabii yapım, sadece bunlarla kalmayıp çok daha fazlasını sunacak gibi görünüyor. Öyle ki Surgent Studios, oyunla ilgili daha fazla detay paylaşmasa da oyuncuları şaşırtacağı konusunda emin.

Dead Take'in bu yıl içinde PC kullanıcıları için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Palworld’ün yapımcısı Pocketpair’in yayıncısı olacağı oyun, şimdiden pek çok kişinin istek listesine eklendi bile. Nasıl bir ilgiyle karşılanacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Dead Take Sistem Gereksinimleri

Dead Take minimum sistem gereksinimleri şu şekilde;

Donanım Minimum Gereksinim İşlemci AMD Ryzen 2600 veya Intel Core i7 7700k İşletim Sistemi Windows 10/11 64-bit RAM 8 GB Depolama 15 GB kullanılabilir alan Ekran Kartı NVIDIA GTX 1060 6GB, AMD Radeon 580 8GB veya Intel Arc A580

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Dead Take 2 oyunundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.