Marvel'dan Yeni Bir Rekor Daha: Deadpool Ve Wolverine Gişede 1 Milyar Dolarlık Hasılatla Joker’i Geride Bıraktı

ABD ve diğer birçok ülkede 18+ yaş sınırıyla vizyona giren filmler, önemli bir izleyici kitlesini direkt olarak kaybetmesi nedeniyle genelde gişede rakipleriyle daha dezavantjlı şekilde yarışıyor. Ancak bu durum, yeni Deadpool ve Wolverine filmi için geçerli değil. Merakla beklenen Marvel filmi gişede 1 milyar dolarlık hasılata ulaştı ve Joker filmini geride bırakarak en yüksek hasılata ulaşan 18 yaş üstü filmi oldu. Detaylar haberde.

Deadpool, Yeni Filmiyle Joker'i Geride Bırakarak Tekrardan Zirveye Yerleşti!

26 Temmuz tarihinde ilk kez sinemaseverlerle buluşan Deadpool ve Wolverine, gişede gösterdiği etkileyici performans ile birlikte sinema dünyasında gündem oldu. Vizyondaki iki haftasında 1 milyar dolar barajını aşan film birkaç gün önce 1,086 milyar hasılata ulaşarak Joker'i yıktı. Böylece film, 18+ yaş sınırıyla vizyona giren filmler arasında bugüne kadar en yüksek hasılata ulaşan film unvanını da kazanmış oldu.

İlginç olan ise tahtın eski sahibi Joker, 2019 yılında 1.07 milyar dolar hasılat yaparak rekoru ilk Deadpool filminin elinden almıltı. bu rekoru kırdığında, rekoru ilk Deadpool filminin eliden almıştı. Şimdi Deadpool & Wolverine bu rekoru geri almış oldu. Bu yıl sinema perdelerine kavuşacak olan Joker 2'nin çıkışıyla rekorun bir kez daha el değiştirip değiştirmeyeceğini merakla bekleyeceğiz.

Öte yandan, son yıllardaki projelerinde daha aile dostu temalarla öne çıkan Disney'in,18+ yaş sınırlı bir filmle böylesine büyük bir başarı yakalamış olmasının stüdyoda, özellikle de Marvel tarafında nasıl karşılandığı hala belirsizliği koruyor. Pek çok iddia, şirketin Deadpool ve Wolverine filminin başarısının ardından 18+ yaş sınırı gerektiren bazı yeni hikayeleri de vizyona taşıyacağı yönünde.

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