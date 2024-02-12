Deadpool & Wolverine Filminin Fragmanı Paylaşıldı! (Video)

Super Bowl finalinde Deadpool 3 olarak çıkması beklenen filmin Deadpool & Wolverine adıyla yayınlanacağı açıklandı. Filmin yeni yayınlanan fragmanında ana karakterin Marvel Sinematik Evreni'ne katıldığı görülüyor.

Her zaman olduğu Deadpool'un hem Marvel hem de Disney'le dalga geçme geleneği bu filmde de yer alıyor. Ancak bunların yanı sıra Wolverine'in ilk kez ortaya çıkması da filmi farklı bir noktaya taşıyor.

Deadpool & Wolverine Konusu ve Fragmanı

Filmde hem Deadpool'un kendi hikayesi hem de Marvel Sinematik Evreni'ne katılması konu alınacak. Deadpool'un Marvel karakterleriyle tanışması ve onlarla iş birliği yapması ya da çatışması filmin odak noktası olacak.

Büyük bir heyecan ve merakla beklenen film, 26 Temmuz 2024 tarihinde vizyona girecek.

Deadpool 3 Oyuncu Kadrosu