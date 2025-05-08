Aşırı Eğlenceli İki Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyunlar eğlenceli oynanış mekaniğiyle öne çıkıyor.

Şirket, bu hafta Deadtime Defenders ve Touch Type Tale isimli yapımları bedava sunuyor. Oyunları Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Deadtime Defenders ve Touch Type Tale Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Deadtime Defenders ve Touch Type Tale sayfalarını görüntüleyin.

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Deadtime Defenders ve Touch Type Tale isimli oyunları 15 Mayıs 2025 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Deadtime Defenders Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon düzeyi yüksek olan Deadtime Defenders side-scrolling ve looter shooter türlerinde bir oyundur. RPG elementlerini de içeren yapımda gizemli bir portalın açılması sonucunda alternatif boyutlardan gelen canavarlara karşı mücadele ediyoruz.

Touch Type Tale Nasıl Bir Oyun?

Touch Type Tale, klasik gerçek zamanlı strateji (RTS) türüne yenilikçi bir yorum getiriyor. Birimlerinizi hareket ettirmek, düşmanlara saldırmak, kaynak toplamak veya binalar inşa etmek gibi aktiviteler için ekranda beliren kelimeleri veya kelime gruplarını doğru bir şekilde yazmanız gerekiyor.