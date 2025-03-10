Death Stranding 2'nin Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı (Video)

Dünya genelinde çok fazla sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen Death Stranding 2: On the Beach isimli oyunun fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. Hatta Kojima'nın yeni oyununa ait uzun bir video da yayınlandı.

Death Stranding 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Kojima Productions tarafından geliştirilen Death Stranding 2: On the Beach'in standart sürümü 69,99 dolar, Deluxe sürümü, 79,99 dolar, fiziksel Collector’s sürümü ise 229,99 dolar fiyat etiketine sahip. Oyunun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı henüz bilinmiyor.

Oyunu ön sipariş veren oyuncular Custom Hologram: Quokka, birinci, ikinci ve üçüncü seviyesi ile iki farklı Battle Skeleton: Silver ve Bokka Skeleton: Silver için erkenden kilidi açabilecek.

Deluxe sürüme sahip olan kişilere birinci, ikinci ve üçüncü seviyesi ile iki farklı Battle Skeleton: Gold ve Bokka Skeletion: Gold ile gelecek iken, birinci seviye Machine Gun (MP Bullets), Patch 70: Quokka, Patch 71: Chiral Feline ve Patch 72: Why Me? kilidini erken açma olanağı sunulacak.

Fiziksel Collector’s sürümü, oyuna ve Deluxe sürümünün sunduğu avantajlara ek olarak 15” Magellan Man heykelciği, sanat kartları, Hideo Kojima’dan bir mektup ve 3” Dollman figürünü içerecek.

Death Stranding 2 Fragmanı

Death Stranding 2 Çıkış Tarihi

Death Stranding 2: On the Beach 26 Haziran 2025 tarihinde PlayStation 5 için satışa sunulacak. Ön siparişler ise 17 Mart 2025 tarihinde başlayacak.