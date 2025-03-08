GTA 6 İçin 2. Fragman Tarihi Ortaya Çıktı! İşte Kesin Gözüyle Bakılan İddia

Oyun dünyasının gözü, GTA 6'da. Rockstar Games, efsanevi serinin yeni oyununu 5 Aralık 2023’te yayınladığı ilk fragmanla duyurmuştu. O günden bu yana ikinci fragman için bir tarih paylaşılması bekleniyor. Bunun için tüm gözler firmadayken kısa süre önce gelen bir iddia, GTA 6 2. fragman tarihini gözler önüne serdi.

GTA 6 için 2. fragman ne zaman yayılanacak?

Söz konusu iddia, GTA VI O’Clock adlı haftalık bir podcast'te ortaya atıldı. Öyle ki podcast ekibi, Rockstar Games içinden kaynaklar ile görüştüklerini ve GTA 6 için 2. fragmanın Nisan ayında yayınlanacağı bilgisini aldıklarını ifade etti.

Oyun dünyası bu iddiaya kesin gözüyle bakıyor. Zira tarih, Rockstar’ın geçmişte GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 için uyguladığı tanıtım takvimine uyuyor. Her iki oyunun da çıkışına aylar kala büyük bir pazarlama süreci başlamış ve fragmanlar arka arkaya gelmişti. GTA 6'nın bu yıl sonbaharda yayınlanacak olması da bunu destekliyor.

Bununla birlikte Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two’nun Mayıs 2025’te mali rapor toplantısı gerçekleştireceği biliniyor. Firmanın elini güçlü tutmak için bu toplantıdan bir süre önce fragman yayınlayacak olması stratejik açıdan mantıklı. Bu da söylentinin kesin gözüyle bakılmasının ikinci nedeni. Tabii iki sebep olsa bile yine de resmi bir bilgi olmadığını belirtmek gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.