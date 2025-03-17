Ön Siparişe Açılan Death Stranding 2'nin Türkiye Fiyatı Cep Yakıyor!

Geçtiğimiz haftalarda çıkış tarihi açıklanan Death Stranding 2: On the Beach isimli oyun Türkiye'de ön siparişe açıldı. Bununla birlikte oyunun fiyatı da belli oldu. Peki, Hideo Kojima'nın yeni oyununu satın almak içni ne kadar ücret ödemek gerekiyor?

Death Stranding 2'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Death Stranding 2'nin standart ve Digital Deluxe isimli iki farklı sürümü PlayStation Store üzerinden ön siparişe açıldı. Yalnızca oyunu içeren standart sürüm 2 bin 799 TL fiyat etiketine sahip. Çeşitli avantajlar sunan Digital Deluxe için 3 bin 149 TL fiyat belirlendi.

Digital Deluxe sürümünde oyunun yanı sıra Savaş İskeleti: Altın (1, 2, 3. seviye), Takviye İskeleti: Altın (1, 2, 3. seviye), Bokka İskeleti: Altın (1, 2, 3. seviye), Makineli Tüfek (1. seviye) dahil çeşitli avantajlar yer alıyor.

Digital Deluxe sürümüne sahip oyuncular ayrıca 48 saatlik erken erişim de elde edebiliyor. Peki, yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği Death Stranding 2: On the Beach ne zaman çıkacak?

Death Stranding 2 Çıkış Tarihi

Duyurulduğu günden itibaren merakla beklenmeye başlanan Death Stranding 2: On the Beach 26 Haziran 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.