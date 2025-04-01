Hideo Kojima'nın Efsane Oyunu, Satış Listelerinin Altını Üstüne Getirdi!

Oyun dünyasının dahi ismi Hideo Kojima’nın imzasını taşıyan açık dünya efsanesi Death Stranding, büyük bir başarıya daha imza attı. Öyle ki Kojima Productions, merakla beklenen devam oyunu öncesinde serinin ilk oyununun ulaştığı oyuncu sayısını paylaştı. Bu açıklama, oyun dünyasında heyecan yarattı. Peki Death Stranding, kaç oyuncuya ulaştı?

Death Stranding 20 Milyon Oyuncuya Ulaştı: Devam Oyunu İçin Geri Sayım Başladı

Kojima Productions, Death Stranding serisinin ilk oyununun 20 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu. 2019 yılında PlayStation 4 için piyasaya sürülen ve sonrasında PC, PlayStation 5, Xbox, iOS ve Amazon Luna gibi farklı platformlarda da yerini alan yapım, büyük kitlesiyle dikkat çekti.

Bu etkileyici başarının ardından gözler şimdi serinin yeni oyununa çevrildi. Kojima Productions, devam oyunu Death Stranding 2: On the Beach’i 26 Haziran’da PlayStation 5 için piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İlk yapım gibi önemli bir başarı elde etmesi beklenen yeni oyunda oyuncuları tamamen farklı karakterler ve gizemli bir hikaye bekliyor.

Death Stranding Nasıl Bir Oyun?

Bilmeyenler için Death Stranding, oyuncuları kıyamet sonrası Amerika’da izole topluluklar arasında bağlantı kurmaya çalışan bir kuryenin yolculuğuna çıkarır. Atmosferi ve anlatımıyla sınırları zorlayan bir açık dünya oyunu olan bu yapım, benzersiz oynanışıyla oyuncuların büyük çoğunluğundan olumlu geri dönüşler alıyor.

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