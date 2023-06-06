Resident Evil: Death Island Çıkış Tarihi Açıklandı (Video)

Geçtiğimiz aylarda duyurulan ve duyurulduğu ilk günden itibaren merak içerisinde beklenmeye başlanan Resident Evil: Death Island'ın çıkış tarihi açıklandı. Yapılan açıklamayla beraber yeni Resident Evil animasyon filminin ne zaman yayımlanacağı belli oldu.

Capcom ve Sony Pictures, şubat ayında Resident Evil: Death Island isimli yeni bir animasyon filmi duyurmuştu. Leon Kennedy ve Jill Valentine gibi sevilen karakterlerin yer aldığı yapımın ne zaman vizyona gireceği belli oldu.

Resident Evil: Death Island Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Resident Evil'ın resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Resident Evil: Death Island isimli animasyon filminin 25 Temmuz tarihinde 4K (UHD), Blueray, DVD ve dijital olarak piyasaya sürülecek.

Resident Evil: Death Island Fragmanı Paylaşıldı

Ayrıca Resident Evil: Death Island filminin fragmanı da yayımlandı. Sony Pictures Entertainment'ın resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanan tanıtım videosunun görüntülenme sayısı kısa sürede 270 bine ulaştı. 2 dakika 29 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Resident Evil: Death Island Seslendirme Kadrosu

Erin Cahill (Rebecca Chambers)

Kevin Dorman (Chris Redfield)

Matthew Mercer (Leon S. Kennedy)

Stephanie Panisello (Claire Redfield)

Nicole Tompkins (Jill Valentine)

En iyi animasyon filmleri arasında yerini alması beklenen Resident Evil: Death Island hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu animasyon filmi ile ilgili düşüncelerinizi aşğaıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.