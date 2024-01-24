Death Stranding Director's Cut, App Store'da Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Çıkış Tarihi!

Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtmasıyla birlikte iPhone 15 Pro serisi telefonlara birçok PC oyununun geleceği duyurulmuş ve bunlar arasında Hideo Kojima'nın popüler Death Stranding yapımı da yer almıştı.

Bugün ise yayıncı 505 Games ve geliştirici Kojima Productions, Death Stranding Director's Cut'ın iPhone 15 Pro ve M serisi işlemcilere sahip tüm iPad ve Mac'ler için merakla beklenen çıkış tarihini açıkladı.

Death Stranding Director's Cut, 31 Ocak'ta iPhone'lara Geliyor

Açıklamaya göre yukarıda belirttiğimiz modellere sahipseniz, 31 Ocak'ta oyunu oynamaya başlayabileceksiniz. Death Stranding Director's Cut şu anda App Store üzerinden 599 TL fiyat etiketiyle satışta.

Death Stranding Konusu

Gelecekte, Death Stranding olarak bilinen gizemli bir olay, yaşayanlar ve ölüler arasında bir kapı açmış ve öbür dünyadan gelen yaratıkların dünyada dolaşmasına yol açmıştır.

Sam Bridges olarak göreviniz, yıkıma uğramış bir Amerika'dan hayatta kalan son kişileri birbirine bağlayarak insanlığa umut vermek. Parçalanmış dünyayı attığınız her adımla yeniden birleştirebilecek misiniz?

Peki siz Death Stranding'i Apple serisi ürünler üzerinden oynamayı planlıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.