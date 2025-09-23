Death Stranding Animesi İçin İlk Fragman Geldi!

Kojima Productions, oyun dünyasında kült haline gelen Death Stranding evrenini yeni bir yapımla büyütmeye hazırlanıyor. Tokyo merkezli stüdyo, serinin animesi için ilk resmi fragmanı yayınladı. Death Stranding: Mosquito adıyla duyurulan yapım, hem sıra dışı kahramanı hem de gizemli atmosferiyle şimdiden büyük merak uyandırdı. İşte detaylar…

Death Stranding: Mosquito İçin İlk Fragman Paylaşıldı

Şirket, ana vatanı Japonya'da gerçekleşen Beyond the Strand etkinliğinde merakla beklenen animesinin ilk fragmanını gösterdi. İki dakikalık bu kısa videoda izleyicilerin karşısına çıkan, “Mosquito” lakabına sahip olduğu düşünülen gizemli bir karakter oldu. Bu kahramanın yüzünü gizleyen özel maskesi, ona düşmanlarının bedenlerinden yaşam enerjisi gücü veriyor. Ancak bu yeteneğin tam olarak nasıl işe yaradığı veya nasıl kazanıldığı şimdilik belirsiz.

Paylaşılan detaylara göre Death Stranding: Mosquito güçlü bir ekiple geliyor. Yönetmenlik görevini daha önce Pretty Cure Dream Stars! gibi yapımlarda imzası bulunan Hiroshi Miyamoto üstleniyor. Senaryo tarafında ise Prisoners filmi ve Raised by Wolves dizisiyle tanınan Aaron Guzikowski yer alıyor. Animasyon çalışmalarını ABC Animation Studio, arka plan tasarımlarını ise Dandadan animesi için yaptığı çalışmalarıyla bilinen Studio Easter yapıyor.

En iyi animeler arasında yer alması beklenen Death Stranding: Mosquito için vizyon tarihi açıklanmadı. Hem ana kahramanı hem de hikâye yapısıyla oyun dünyasında uzun süre konuşulması bekleniyor. Bunu hep birilkte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yapımdan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.