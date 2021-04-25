Siyasetçiler İlk Kez Deepfake Görüntülü Sohbet ile Kandırıldı

Hollandalı siyasetçiler, deepfake görüntülü sohbet ile teknolojinin kötü bir şekilde nasıl kullanılabileceği hakkında ilk kez tecrübe sahibi oldu. Siyasetçilerin maruz kaldığı sahtekârlık, deepfake teknolojisi ile ne kadar ileriye gidilebileceğini de göstermiş oldu.

Hollandalı Siyasetçiler, Deepfake Görüntülü Sohbet ile Kandırıldı

Hollandalı parlamenterler, NL Times'taki haberine göre çarşamba günü Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin genelkurmay başkanının sahte bir görüntüsü ile Zoom'da bir görüşme gerçekleştirdiler. De Volkskrant, cuma akşamı olayın gerçek olduğunu doğruladı.

Deepfake teknolojisi kullanarak Zoom görüşmesine katılan aynı sahtekâr, Letonyalı ve Ukraynalı siyasetçilerle de sohbet etti. Hollanda Temsilciler Meclisi, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada deepfake teknolojisine olan kızgınlığını dile getirdi.

Deepfake görüntülü sohbet yüzünden herhangi bir zarar meydana gelmemiş gibi görünüyor fakat bunun bir ilk olmadığını, önümüzdeki günlerde devamının da geleceğini bilmek gerekiyor.

Deepfake Büyük Sorunlara Kapı Aralıyor

Deepfake teknolojisinin kötüye kullanımında ortaya ne gibi sonuçların çıkabileceğini meydana gelen her olayda bir kez daha öğreniyoruz. Deepfake teknolojisinin ne kadar tehlikeli bir teknoloji olduğu hakkında geçmişten bugüne kadar görülen sayısız örnek var. Örneğin geçtiğimiz aylarda deepfake teknolojisinin bir hırs uğruna ne kadar kötü bir niyetle kullanılabileceğini gösteren bir olay yaşanmıştı. Bu olayın meydana gelmesine en çok katkı sağlayansa bir amigo kızın annesi olmuştu.

Amigo kızın annesi Spone, kolluk kuvvetlerine göre amigo takımındaki gençlerin içki ve sigara kullandığını göstermek ve onları çıplak hale getirmek için yapay zekayı kullanmıştı. Spone daha sonra deepfake teknolojisini kullanarak düzenlemiş olduğu sahte fotoğraf ve videoları takımın koçuna göndermişti.

Amigo kızın annesinin niyeti, fotoğraf ve videolar üzerinde düzenleme yaparak sahte fotoğraf ve videolar hazırlamak ve elde ettiği fotoğraf ve videoları takımın koçuna gönderip onların takımdan atılmasını sağlamaktı.

Her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde deepfake ile hazırlanan bir videonun sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu ayırt etmek daha da zorlaşıyor. Geçtiğimiz aylarda geliştirilen bir yöntem ile deepfake teknolojisinin çok büyük sorunlara yol açmaması için bu tür teknolojilerin kullanıldığı videoları tespit etmede önemli bir başarının altına imza atılmıştı fakat bu yöntem yine de bütün sahte görüntüleri tespit etmede başarılı olamamıştı.