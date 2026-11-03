Apple ve Google'ı Kandıran Deepfake Uygulama Ağı Ortaya Çıktı

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Evcil hayvan portresi ya da dil dersi sunduğunu söyleyen yüzlerce uygulama, Apple ve Google'ın denetiminden geçip rıza dışı deepfake görüntü üretimine kapı açtı. WIRED'ın araştırması 400'den fazla uygulama ve alan adından oluşan bu ağı ortaya çıkardı. Apple ağa bağlı 19 uygulamayı App Store'dan kaldırdı.

Deepfake Uygulama Ağı Nasıl Çalışıyordu

Araştırmacılar ağa Facebook ve Instagram'daki deepfake video reklamlarının bağlantılarını izleyerek ulaştı. Reklamlar kullanıcıyı App Store ve Google Play'deki uygulamalara yönlendiriyordu. Avrupalı sivil toplum kuruluşu AI Forensics'e göre ağla eşleşen 84 binden fazla reklam 2026'da Meta platformlarında gösterildi.

Uygulamalar mağazada yapay zeka spor koçu ya da kıyafet değiştirme gibi masum hizmetler olarak görünüyordu. Mağazadan doğrudan indiren kişi sıradan sürümle karşılaşıyordu. Reklama tıklayarak gelen kullanıcıya ise rıza dışı cinsel görüntü üreten gizli bir arayüz açılıyordu.

AI Forensics ağa bağlı 444 uygulama tespit etti. Eylül 2026 itibarıyla Google Play'de 27, App Store'da 21 uygulama yayındaydı. Google Play'dekiler 352 binden fazla indirilmişti. Daha da kötüsü, bu 27 uygulamanın 20'si çocuklara uygun anlamına gelen PEGI 3 etiketi taşıyordu.

Ağın Arkasında Kim Var

WIRED'ın incelemesine göre ağı Çinli geliştiriciler ve Hong Kong'da kayıtlı KeLing Technology Limited işletiyor gibi görünüyor. Infoblox'un araştırmacısına göre ağ yalnızca Çin'deki sunucuları kullanıyor ve kodlarda Çince yorumlar bulunuyor. Şirket WIRED'ın sorularını yanıtlamadı.

Meta, KeLing'i 2025'te reklam vermekten men ettiğini söyledi. WIRED'ın paylaştığı bilgilerden sonra Meta 11.600 reklam hesabına ve 15 bin sayfaya işlem yaptı. Şirket 209 uygulamanın da reklam vermesini engelledi. Yine de benzer reklamlar yayına girmeye devam ediyor.

Apple ve Google Ne Yaptı

Apple'a göre uygulamalar inceleme sırasında kurallara uyuyordu. Geliştiriciler onaydan sonra uygulamanın içerik çektiği siteyi değiştirdi. Apple, son 1 yılda bu "yem ve değiştir" yöntemini kullanan on binlerce uygulamayı askıya aldığını açıkladı. Şirket 16 Ekim 2026'da inceleme kurallarını da sıkılaştırdı.

Yeni 2.5.19 maddesi, incelemede amacını gizleyip onaydan sonra değişen uygulamaları hedefliyor. Bu uygulamalar App Store'dan ve Apple'ın geliştirici programından çıkarılabiliyor. Google ise yorum yapmadı ama ağdaki uygulamaların çoğunu WIRED ulaşmadan önce kaldırmıştı.

Ebeveynler Neye Dikkat Etmeli

Uygulamaların Türkiye'deki mağazalarda yayında olup olmadığı açıklanmadı. Ancak çocuklara uygun etiket taşımaları ebeveynleri doğrudan ilgilendiriyor. AB'nin yapay zeka yasasındaki değişiklik bu tür sistemleri yasaklıyor ve şirketlere 2 Aralık 2026'ya kadar süre veriyor. Samsung da Ekim 2026'da çocukların bazı uygulamalarını ebeveyn onayına bağlayan bir özellik duyurmuştu.

Editörün Yorumu

Bu olayda mağaza onayı ve çocuklara uygun yaş etiketi, güvence olmaktan çıkıp kılıfa dönüştü. Apple'ın kural değişikliğini yerinde buluyorum. Ancak tek seferlik bir inceleme, sonradan başka sunucudan beslenen bir uygulamayı yakalayamaz. Mağazalar onayladıkları uygulamaları düzenli aralıklarla yeniden denetlemeli. Ebeveyn olarak en sağlam önlem, çocuğunuzun telefonuna inen her uygulamayı bizzat onaylamak.