Yapay Zekâ Destekli Çeviri Aracı DeepL, Pro Sürümünü Türkiye'de Açıyor!

İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Lehçe gibi birçok dilde çeviri yapabilen yapay zekâ destekli DeepL, Pro sürümünü Türkiye'de aktif edeceğini duyurdu. Şirket; Google Translate, Amazon Translate ve Microsoft Translator gibi rakipleriyle yarışıyor.

Türk İşletmelerine Fayda Sağlayacak!

DeepL Pro, aralık ayından itibaren Türkiye'de hizmete başlayacak. Microsoft Word (.docx), PowerPoint (.pptx), PDF (.pdf) ve metin (.txt) dosyalarını destekleyen sürüm, tüm yazı tiplerini, resimleri ve metin biçimini koruyarak belge üstünden çeviri yapabiliyor.

DeepL Pro sürümünün yapay zekâ destekli gelişmiş çeviri seçenekleri sayesinde Türk işletmelerinin üretkenliklerini ve verimliliklerini artıracağı düşünülüyor. Şu ana kadar ücretsiz çeviri hizmetinden yararlanan Türk kullanıcılar, artık daha geniş kapsamlı çeviriler yapabilecek.

DeepL’in CRO’su David Parry-Jones, DeepL Pro’nun Türk şirketlerine getireceği faydaları şu şekilde anlattı:

“DeepL, müşteri hizmetleri taleplerinin otomatikleştirilmesinden web sitelerinin ve pazarlama materyallerinin çeşitli dillere çevrilmesine kadar süreç otomasyonunda yapay zekânın önemli bir rol oynayacağını öngörüyor. DeepL Pro, çeviri kalitesini artırmak, coğrafyalar arasında iletişimi standartlaştırmak, yeni pazarlara ve müşterilere ulaşmak isteyen her işletme için çok önemli ve gerekli. DeepL Pro’nun gelişmiş yapay zekâ çeviri yeteneklerinden yararlanan Türk şirketleri yeni pazarlara kolay bir şekilde girebilir ve verimliliklerini artırabilir. Çevirilerimizin doğruluğu sayesinde, uluslararası ortaklarıyla bağlantı kurabilir ve müşteri ilişkilerini daha anlamlı hâle getirebilirler.’’

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