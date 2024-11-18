Yeni Çeviri Aracı, Eş Zamanlı Görüşmelerde Yabancı Dil Sorununu Tarihe Gömüyor!

Günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan yapay zeka teknolojisinin özellikle yabancı dil konusunda işlerimizi epey kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Öyle ki söz konusu teknoloji sayesinde geliştirlen yeni araçlar, anlık görüşmelerde eş zamanlı çeviri yapılmasına imkan tanıyor. Detaylar haberde.

Yeni DeepL Voice AI, Konuşmaları Gerçek Zamanlı Tercüme Edip Altyazıya Çeviriyor!

Yapay zeka endüstrisinin gelişmesiyle beraber hayatımıza giren ünlü çeviri platformu DeepL, pek çok kullanıcının omuzlarından yük olacak yeni bir araçlar geliştirdi. Şirket, çevrim içi görüşmelerde konuşmaları gerçek zamanlı olarak tercüme edebilen DeepL Voice for Conversations ve DeepL Voice for Meetings isimli yeni araçlarını tanıttı.

Bu araçlardan DeepL Voice for Meetings, Microsoft Teams platformu ile tam uyumlu şekilde çalışarak çevrim içi görüşmelerde konuşulanları gerçek zamanlı olarak istenilen dilde altyazıya dökebiliyor. Gelimiş araç sayesinde tüm konuşmalar, katılımcı sayısına bakılmaksızın çevriliyor ve yazıya dökülüyor. Voice for Conversations isimli araç ise iPhone ve Android telefonlardan yapılan birebir görüşmeler sırasında gerçek zamanlı çeviri özelliği sunuyor.

Yapay zeka teknolojisinden güç alan iki araç, kolay kullanılabilirliği ve ulaşılabilirliği ile dikkat çekiyor. DeepL tarafından yapılan açıklamaya göre araçlar, Türkçe başta olmak üzere Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe dillerini desteklerken, ünlü platformlar ve direkt olarak çağrı cihazları üzerinden kullanılabiliyor.

DeepL ayrıca, yeni Voice for Conversations ve DeepL Voice for Meetings ile kaydedilen konuşmaların görüşmelerden sonra silindiğini ve araçların veri güvenliği alanında ISO 27001 standartlarını karşıladığını belirtiyor. Yeni yazılımların şimdiden ücretli kullanıcıların beğenisine sunulduğunu belirtelim.

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