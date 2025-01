DeepSeek AI Hangi Donanımlardan Güç Alıyor?

Teknoloji dünyası son günlerde yapay zeka savaşları ile kasıp kavruluyor. ChatGPT'nin karşısına büyük bir rakip olarak çıkan DeepSeek'in diğer yapay zekalara kıyasla düşük maliyetle yüksek performans sunması ABD'li birçok teknoloji şirketinin borsada ciddi değer kaybetmesine neden oldu.

ChatGPT mi DeepSeek mi? tartışmaları devam ederken, 51 ülkede App Store'da ilk sıraya yerleşmeyi başaran DeepSeek'in hangi donanımlardan güç aldığı büyük bir merak konusuyudu. Tahmin edebileceğiniz üzere Huawei donanımları kullanılıyor ancak Çinli teknoloji devi tek başına tüm ihtiyacı karşılayamıyor.

X'te yapılan bir paylaşımda DeepSeek R1 LLM'in NVIDIA H100 GPU'lar ile eğitildiği ancak çıkarımlar için Huawei Ascend 910C'nin kullandığı belirtildi. Yani eğitilen bu yapay zeka gelen sorulara yanıt vermek için ihtiyaç duyduğu gücü Huawei'ye ait bir donanımdan alıyor.

I feel this should be a much bigger story: DeepSeek has trained on Nvidia H800 but is running inference on the new home Chinese chips made by Huawei, the 910C. pic.twitter.com/6IAgQlQ3ou