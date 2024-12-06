Elon Musk'ın Yapay Zeka Şirketi xAI Yine Dört Ayak Üstüne Düştü! Artık Çok Daha Güçlü

Ünlü milyarder; SpaceX, şimdiki adıyla X ve Tesla gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, bu defa yapay zeka alanındaki şirketine ciddi bir yatırım alarak dikkatleri üzerine çekti. xAI, tam 6 milyar dolar daha yatırım aldı ve şirketin toplam fonlama miktarı 12 milyar dolara ulaştı. Yatırımcılar konusunda kesin bir bilgi verilmese de Sequoia Capital, Andreessen Horowitz ve Katar Yatırım Otoritesi gibi devlerin bu işte olduğu söyleniyor.

xAI "Grok" AI Modeli Nasıl Kullanılır?

xAI’nin en büyük bombası Grok adında bir yapay zeka modeli. Musk, Grok’u diğer AI’lardan farklı olarak daha az kuralcı ve daha eğlenceli olarak tanıtıyor. Öyle ki bu model, piyasadaki rakiplerinin, özellikle de ChatGPT'nin aksine biraz "alengirli" konularda açık açık konuşuyor ve zaman zaman küfür bile ediyor.

Tabii bu herkesin hoşuna gidiyor değil. Bazıları Grok’un da siyasi olarak taraflı olabileceğini iddia ediyor. Peki Grok nasıl kullanılıyor?

Bu model şu an X platformuna entegre durumda. Orada chatbot olarak çalışıyor, görüntü oluşturabiliyor, analiz yapabiliyor ve hatta haberleri özetleyebiliyor—tabii her zaman %100 doğru yapamıyor. Gelecekte X’in arama motoru, post analitikleri ve daha fazlasını da desteklemesi planlanıyor.

Rekabet Kızışıyor, Davalar Havada Uçuşuyor

xAI, büyük rakipleri OpenAI ve Anthropic ile sıkı bir yarışta. Grok’un yeteneklerini geliştirmek için ek bir uygulama ve API bile çıkarmışlar. Ama Musk, OpenAI’ye karşı epey agresif bir tavırda. Hatta OpenAI ve Microsoft’a dava açmış, onların rekabeti engellemeye çalıştığını iddia ediyor.

Bir diğer avantajı ise X platformundaki veriler. X’in yeni gizlilik politikası, xAI’ye bu platformdaki gönderilerden veri toplama izni veriyor.

xAI’nin planı, sadece Grok’u geliştirmek değil, aynı zamanda Musk’ın diğer şirketlerine destek sağlamak. SpaceX’in Starlink müşteri destek sistemlerinde de zaten kullanılıyor ama Tesla hissedarları bu durumdan rahatsız olmuş ve Musk'ın şirketten kaynak çaldığını düşünerek dava etmişler.

Yatırımların Sonu Yok

Musk’ın 2025’te yeni fon arayışına çıkacağı söyleniyor. Bu arada Anthropic ve OpenAI de boş durmuyor. Onlar da milyarlarca dolarlık yatırımlar almaya devam ediyor.

xAI’nin Grok’u geliştirmek için Memphis’te devasa bir veri merkezi kurduğu söyleniyor. 122 günde inşa edilen bu merkezde 100.000 Nvidia GPU çalışıyor. Musk, gelecekte bu veri merkezini Tesla’nın otonom sürüş teknolojileri için de kullanmayı planlıyor.