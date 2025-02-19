DeepSeek Bir Ülkede Daha Yasaklandı... Türkiye'de de Yasaklanır Mı?

DeepSeek, yüksek kaliteli donanıma erişimi olmadan ChatGPT o1 seviyesinde performans gösterebildiği ortaya çıktığında viral olmuş, Silikon Vadisi merkezli bütün yapay zeka şirketlerini oturdukları yerde rahatsız etmişti. OpenAI CEO'su Sam Altman, Çinli oluşumun başarısının masumane bir tesadüf olmadığını savunarak ChatGPT içeriklerini izinsiz bir şekilde kullandıklarını ve DeepSeek'i bu şekilde eğittiklerini savunarak geliştiricileri hırsızlıkla suçladı.

Ancak DeepSeek bunlara kulak asmıyordu. Çinli startup'ların en yeni Nvidia GPU'larına erişiminin yasaklanması nedeniyle, DeepSeek mühendisleri yazılım optimizasyonları yaparak performansı artırdı. Uygulama kısa zamanda App Store'un bir numarası haline geldi.

Tabii burada bir handikap var: Uygulama App Store'un zirvesine tırmanırken, gizlilik politikasında kullanıcı verilerinin Çin sunucularına gönderildiği ve yerleşik sansür mekanizmaları bulunduğu hemen fark edildi.

Güney Kore Kararını Verdi: DeepSeek Yasaklandı

Eleştirmenler, DeepSeek'in veri tabanlarının hacklenmiş olabileceği ve kullanıcı verilerinin şifrelenmemiş şekilde Çin sunucularına aktarılmasının endişe verici olduğunu söylüyordu. Bu iddialar, kullanıcı verilerinin ByteDance sunucularıyla paylaşıldığını savunuyordu—ByteDance, yine Çin merkezli bir şirket ve TikTok'un sahibi.

Bu iddiaların ardından uygulamanın güvenilirliği sarsıldı ve tartışmalar başladı. Bazı ABD milletvekilleri bile uygulamanın yasaklanmasına, yasaklanmasa bile devlet görevlilerinin uygulamayı hiçbir şekilde kullanmamasına yönelik yasalar çıkarılmasını uygun buldu.

Tüm bunların arasında Güney Kore, iPhone ve Android cihazlarda DeepSeek uygulamasının indirilmesini yasakladı. Korea JoongAng Daily'nin aktardığına göre, Kişisel Bilgi Koruma Komisyonu (PIPC), DeepSeek'in kullanıcı verilerini ByteDance'e sızdırdığını tespit etti.

Uzmanlardan "DeepSeek Kullanırken Dikkat Edin" Uyarısı

PIPC, kullanıcıların DeepSeek ile etkileşimde bulunurken paylaştıkları verilere karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor ve uygulamanın tamamen yasaklanıp yasaklanmayacağını belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturmanın; OpenAI, Google ve Microsoft gibi şirketlerle yapılan benzer incelemelerden daha kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

DeepSeek'in verileri kendi altyapısı yetersizliği nedeniyle ByteDance sunucularında saklıyor olabileceği iddiasıyla uygulamanın yasaklanmasına hükmeden Güney Kore'nin endişelerinin diğer ülkere de sıçraması muhtemel. ABD zaten diken üstünde. Öte yandan DeepSeek'i yasaklama trendini benimseyecek pek çok ülke var.

Türkiye'nin DeepSeek hakkında bir yorumu yok. Ancak diğer ülkelerin endişelerini baz almaya başlarsa yetkililer Güney Koreli yetkililerin izinden gidebilir. Şu an için resmiyet kazanmış hiçbir şey yok.