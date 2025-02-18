DeepSeek'ten Büyük Hamle: Yapay Zeka Artık Televizyonlarımıza da Ulaştı!

Geçtiğimiz ay piyasaya sürüldükten sadece birkaç gün sonra tüm yapay zeka dünyasını kasıp kavuran DeepSeek, kısa bir süre içerisinde pek çok teknolojik ürüne entegre edildi. Son olarak Android ve iOS cihazlar için özel bir mobil uygulamaya sahip olan yapay zeka aracı, şimdiyse bir televizyon ile yüzde yüz uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Çin'in önde gelen teknoloji üreticilerinden Skyworth, dünyadaki diğer tüm insanlar gibi DeepSeek'ten etkilenmiş olacak ki, sevilen yapay zeka aracını yeni GF7 Pro isimli televizyon modelinin işletim sistemine entegre etti.

DeepSeek Televizyonları Daha da Akıllı Hale Getirecek

Skyworth tarafından yapılan açıklamaya göre, GF7 Pro, DeepSeek ile desteklenen Kukai AI isimli işletim sistemi birlikte pek çok yapay zeka özelliğinden yararlanabiliyor. Kullanıcılar, televizyon üzerinden yapay zeka ile sohbet edebiliyor ve içerik üretebiliyor. Televizyon ayrıca, yabancı dilleri algılayıp otomatik olarak kullanıcını istediği ile çeviri yapabiliyor.

GT7 Pro, bu özelliker sayesinde yalnızca bir televizyon olarak değil aynı zamanda kullanıcılar için bir asistan olarak da görev yapabiliyor. İstendiği zaman ortam müziği oluşturma, metinlerden görel üretme gibi yetenkelere sahip olan televizyon, aynı zamanda kısa ve uzun vadeleri planlar oluşturmanıza yardımcı oluyor. Örneğin alışveriş listenizi televizyona söyleyip, zamanı geldiğinde size hatırlatmanızı sağlayabiliyorsunuz.

Skyworth, DeepSeek'in düşük performans harcayan yapısı sayesinde GT7 Pro'nun çevrimdışı haldeyken bir dizi yapay zeka özelliğine erişebileceğini belirtiyor. Ancak bu özelliklerden hangisinin internete ihtiyaç duyduğu hangilerinin ise çevrimdışı olarak kullanabildiği henüz bilinmiyor. Marka, Çin'de satışa sunduğu yeni cihazını başarılı olduğu durumda küresel pazara da getirmeyi düşünebilir.

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