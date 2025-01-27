DeepSeek'in Yeni Yapay Zeka Modeli Nvidia'yı Vurdu: Hisseler Tarihi Bir Çöküş Yaşadı

Pek çoğumuz için bir "ekran kartı" üreticisinden ibaret olan NVIDIA, tarihinin en parlak dönemini yaşıyor. Şirketin geliştirdiği GPU'lar, ChatGPT gibi yapay zeka teknolojilerinin atlyapısı için vazgeçilmez olarak kabul ediliyor. Ancak Çinli AI şirketi DeepSeek'in yeni modeli R1, bu yükselişi bir anda tersine çevirdi. Nvidia, tarihin en büyük düşüşünü bir günde yaşadı.

DeepSeek'in Yeni AI Modeli Nvidia'yı Vurdu: Hisseler Tarihi Bir Çöküş Yaşadı

Nvidia hisseleri bugün yaklaşık yüzde 17 değer kaybederek tarihin en büyük düşüşlerinden birini yaşadı. Bu çöküş, şirketin piyasa değerinden 500 milyar doların üzerinde bir kayba neden oldu. Düşüşün temel nedeni ise DeepSeek'in geçtiğimiz hafta sonunda tanıttığı R1 modeli oldu.

Yakın zamana kadar çok az kişinin adını duyduğu DeepSeek, R1 ile ChatGPT'nin o1 modelini gölgede bırakmayı başardı. Kullanıcılar R1'in pek çok alanda daha iyi sonuç verdiğini açıkladı. Üstelik o1'in aksine DeepSeek R1 ücretsizdi. Ancak önemli olan şirketin ne yaptığı değil, bunu nasıl yaptığıydı.

Şirket, bu modelin OpenAI'nin o1 gibi diğer modellere kıyasla çok daha uygun maliyetli olduğunu iddia ediyor. DeepSeek'in açıklamasına göre, R1 modelinin maliyeti yalnızca 5,6 milyon dolar. Bu rakam, OpenAI gibi rakiplerin harcadığı milyarlarca doların yanında oldukça düşük kalıyor. Piyasa ise bu gelişmeye hızlı tepki verdi.

Yatırımcılar, bu durumun AI şirketlerinin Nvidia'nın sattığı GPU'lara olan bağımlılığını azaltabileceği endişesiyle hareket etti. Nvidia'nın hisseleri düşerken, Arm ve Broadcom gibi diğer donanım şirketleri de benzer kayıplar yaşadı. Elbette ki DeepSeek'in iddialarına şüpheyle yaklaşanlar da var.

Bazı uzmanlar, şirketin gerçek eğitim maliyetlerini gizlediğini ve bunun 1 milyar dolara kadar çıkabileceğini öne sürüyor. Ayrıca DeepSeek'in Nvidia'ya ait donanımları kullandığını ama Çin'in ihracat kuralları nedeniyle bunu gizlediğini iddia edenler de var.

Ne yazık ki bu şüphelerin Nvidia'nın değer kaybına bir faydası olmadı. Yakın zamana kadar dünyanın en değerli şirketi olan teknoloji devi, Apple ve Microsoft'un ardından üçüncü sıraya geriledi. Şirket bu hafta satışa çıkacak yeni GTX 50 serisi GPU'larıyla yeniden toparlanmayı hedefliyor.

Ancak DeepSeek'in yarattığı dalganın yapay zeka donanım pazarında kalıcı bir değişimin habercisi olması ihtimali yatırımcıları korkutmaya yetiyor. Analistler ise pazarın ani gelişmelere sert tepkiler vermesinin normal olduğunu ve hisselerin yakın zamanda toparlanmasını beklediklerini iddia ediyor.