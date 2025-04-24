Çinliler İş Başında: DeepSeek Kullanırken İki Kere Düşünün
Güney Kore'nin veri güvenliği otoritesi, Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek'in kullanıcı verilerini hem Çin'e hem de ABD'ye aktardığını tespit etti.
Güney Kore'nin Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), DeepSeek'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında şirketin yapay zeka botu uygulaması aracılığıyla topladığı kullanıcı verilerini kullanıcı onayı olmadan yurt dışına gönderdiğini kanıtladı. Uygulama, şubat ayında Güney Kore'deki mağazalardan kaldırılmıştı.
DeepSeek o dönem, veri güvenliğiyle ilgili çekinceleri dikkate alacağını belirtmişti ama görünen o ki söylediği sözün arkasında durmamış.
Tüm Veriler Çinli Bulut Platformlarında Depolanmış
DeepSeek, ocak ayında tanıttığı R1 isimli yapay zeka modeliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Görece düşük maliyet ve donanımla eğitildiği öne sürülen bu model, Batılı rakipleriyle kıyaslanacak düzeyde performans göstermişti. Silikon Vadisi'ndeki pek çok yapay zeka botu geliştiricisi, bu aniden ortaya çıkan rakibe karşı ipleri sıkı tutmaya çalıştıysa da DeepSeek'in ücretsiz oluşu, diğer rakiplerden üstün olmasını sağlıyordu. Ancak uygulamanın hızla popülerleşmesi, başta Güney Kore olmak üzere birçok ülkede güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.
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PIPC'nin açıklamasına göre; uygulama aktif olduğu süre boyunca kullanıcıların yazdığı yapay zeka komutları, cihaz bilgileri, ağ verileri ve uygulama kullanım detayları, Çinli bir bulut platformu olan Beijing Volcano Engine Technology'ye ve bazı ABD merkezli şirketlere iletilmişti. Bu veri paylaşımının kullanıcıya bildirilmediği ve onay alınmadan yapıldığı vurgulandı.
PIPC'den Uyarı: Verilerinizi Silin
DeepSeek, veri paylaşımını uygulamanın güvenliğini ve kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla yaptığını savundu ama 10 Nisan itibarıyla yapay zeka komutlarının paylaşımını durdurduğunu da belirtti. PIPC, özellikle Volcano Engine'in TikTok'un sahibi olan ByteDance ile bağlantılı olduğunu ifade etse de, resmi olarak farklı bir tüzel kişilik olduğunu belirtti.
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Hatırlanacağı üzere Güney Kore'de bazı devlet kurumları çalışanlarına DeepSeek kullanma yasağı getirdi. Benzer yasakların Tayvan, Avustralya ve ABD'de de uygulamaya koyulduğu bildirildi.
Komisyon, şirketin daha fazla ihlal yapmaması için DeepSeek'e birtakım düzeltici tavsiyeler gönderdi. Bunların arasında Çin'e aktarılan tüm verilerin derhal silinmesi ve kişisel bilgilerin yurt dışına transferi için yasal protokollerin oluşturulması da vardı. Bu koşullar yerine getirilmediği müddetçe uygulamanın yeniden yayına alınması söz konusu bile olmayacak.