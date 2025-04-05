Trump'ın Yeni Vergileri Yüzünden iPhone Almak Hayal Olabilir

ABD'nin Beyaz Saray kanadından gelen açıklamaya göre, artık yurt dışından ABD'ye giren tüm ürünlere yüzde 10'luk sabit bir tarife uygulanacak. Ancak asıl darbe, Çin gibi Apple'ın üretim devlerinden gelen ürünlerde kendini gösterecek çünkü Çin'e uygulanan tarife tam %54.

Apple gibi teknoloji devleri üretim ve tedarik zinciri konusunda Çin ve Meksika gibi ülkelere bel bağlamış durumda. Hal böyle olunca da yeni vergiler en çok bu şirketleri etkiliyor. Rosenblatt Securities'in tahminlerine göre, Apple tüm bu maliyeti kullanıcıya yansıtmak isterse iPhone fiyatlarını yüzde 43 oranında artırmak zorunda kalacak. Bu da haliyle cüzdanları derinden sarsacak bir senaryo.

Türkiye'de Minimum iPhone Fiyatı 100 bin TL Olabilir

Şu an 799 dolara (ülkemizde 69.999 TL'den başlıyor) satılan iPhone 16, yeni tarifeler sonrası 1.142 dolara kadar çıkabilir. iPhone 16 Pro Max ise şaka gibi ama tam 2.300 dolara kadar yükselebilir. Uygun fiyatlı olarak lanse edilen iPhone 16e bile 599 dolardan 856 dolara çıkabilir. Ülkemizdeki tarifeler uygulandığı zaman taban fiyatın 100 bin TL'den başlayacağını söylemek yerinde bir iddia olabilir.

Apple fiyat artışlarını genelde yeni modellerle birlikte yaptığı için bu değişikliklerin iPhone 17 lansmanına kadar ertelenmesi bekleniyor. Ama yine de durumun ciddiyeti ortada.

Apple Zam Tarifesinden Kaçmak İstiyor

Apple uzun süredir üretimi Çin dışına kaydırmak istiyordu ve Hindistan'a önemli yatırımlar yaparak 2025'e kadar küresel iPhone üretiminin yüzde 15'ini bu ülkeye taşımayı hedeflemişti. Ancak bu da çözüm olmadı çünkü Hindistan'dan gelen ürünlere de %27, Vietnam'dan gelenlere ise %46 tarife uygulanacak.

Yani Apple hangi kapıyı çalsa, vergi duvarına tosluyor. Eğer Apple bu vergilerden muaf tutulmazsa, ABD'de iPhone satışı ciddi bir krize girebilir. Çünkü şirket ne kâr marjını kaybetmek istiyor ne de kullanıcıyı küstürmek.